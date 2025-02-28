クォートセクション
通貨 / CLOZ
CLOZ: Series Portfolios Trust Panagram BBB-B CLO ETF

26.80 USD 0.03 (0.11%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CLOZの今日の為替レートは、0.11%変化しました。日中、通貨は1あたり26.80の安値と26.81の高値で取引されました。

Series Portfolios Trust Panagram BBB-B CLO ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

CLOZ株の現在の価格は？

Series Portfolios Trust Panagram BBB-B CLO ETFの株価は本日26.80です。0.11%内で取引され、前日の終値は26.77、取引量は143に達しました。CLOZのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Series Portfolios Trust Panagram BBB-B CLO ETFの株は配当を出しますか？

Series Portfolios Trust Panagram BBB-B CLO ETFの現在の価格は26.80です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.30%やUSDにも注目します。CLOZの動きはライブチャートで確認できます。

CLOZ株を買う方法は？

Series Portfolios Trust Panagram BBB-B CLO ETFの株は現在26.80で購入可能です。注文は通常26.80または27.10付近で行われ、143や-0.04%が市場の動きを示します。CLOZの最新情報はライブチャートで確認できます。

CLOZ株に投資する方法は？

Series Portfolios Trust Panagram BBB-B CLO ETFへの投資では、年間の値幅25.10 - 27.26と現在の26.80を考慮します。注文は多くの場合26.80や27.10で行われる前に、-0.45%や0.90%と比較されます。CLOZの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Eldridge BBB-B CLO ETFの株の最高値は？

Eldridge BBB-B CLO ETFの過去1年の最高値は27.26でした。25.10 - 27.26内で株価は大きく変動し、26.77と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Series Portfolios Trust Panagram BBB-B CLO ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Eldridge BBB-B CLO ETFの株の最低値は？

Eldridge BBB-B CLO ETF(CLOZ)の年間最安値は25.10でした。現在の26.80や25.10 - 27.26と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CLOZの動きはライブチャートで確認できます。

CLOZの株式分割はいつ行われましたか？

Series Portfolios Trust Panagram BBB-B CLO ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、26.77、-0.30%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
26.80 26.81
1年のレンジ
25.10 27.26
以前の終値
26.77
始値
26.81
買値
26.80
買値
27.10
安値
26.80
高値
26.81
出来高
143
1日の変化
0.11%
1ヶ月の変化
-0.45%
6ヶ月の変化
0.90%
1年の変化
-0.30%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8