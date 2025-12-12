クォートセクション
通貨 / CHPG
株に戻る

CHPG: チャンピオンズゲート・アクイジション

10.1800 USD 0.0300 (0.30%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

CHPGの今日の為替レートは、0.30%変化しました。日中、通貨は1あたり10.1800の安値と10.1800の高値で取引されました。

チャンピオンズゲート・アクイジションダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

CHPG株の現在の価格は？

チャンピオンズゲート・アクイジションの株価は本日10.1800です。10.1800 - 10.1800内で取引され、前日の終値は10.1500、取引量は1に達しました。CHPGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

チャンピオンズゲート・アクイジションの株は配当を出しますか？

チャンピオンズゲート・アクイジションの現在の価格は10.1800です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.59%やUSDにも注目します。CHPGの動きはライブチャートで確認できます。

CHPG株を買う方法は？

チャンピオンズゲート・アクイジションの株は現在10.1800で購入可能です。注文は通常10.1800または10.1830付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。CHPGの最新情報はライブチャートで確認できます。

CHPG株に投資する方法は？

チャンピオンズゲート・アクイジションへの投資では、年間の値幅9.8200 - 10.2400と現在の10.1800を考慮します。注文は多くの場合10.1800や10.1830で行われる前に、0.30%や1.90%と比較されます。CHPGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

チャンピオンズゲート・アクイジションの株の最高値は？

チャンピオンズゲート・アクイジションの過去1年の最高値は10.2400でした。9.8200 - 10.2400内で株価は大きく変動し、10.1500と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。チャンピオンズゲート・アクイジションのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

チャンピオンズゲート・アクイジションの株の最低値は？

チャンピオンズゲート・アクイジション(CHPG)の年間最安値は9.8200でした。現在の10.1800や9.8200 - 10.2400と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CHPGの動きはライブチャートで確認できます。

CHPGの株式分割はいつ行われましたか？

チャンピオンズゲート・アクイジションは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.1500、-0.59%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.1800 10.1800
1年のレンジ
9.8200 10.2400
以前の終値
10.1500
始値
10.1800
買値
10.1800
買値
10.1830
安値
10.1800
高値
10.1800
出来高
1
1日の変化
0.30%
1ヶ月の変化
0.30%
6ヶ月の変化
1.90%
1年の変化
-0.59%
12 12月, 金曜日
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
414
期待
413
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
548
期待
549
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待