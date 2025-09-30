- 概要
BSJV: Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF
BSJVの今日の為替レートは、0.15%変化しました。日中、通貨は1あたり26.71の安値と26.84の高値で取引されました。
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BSJV株の現在の価格は？
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETFの株価は本日26.81です。0.15%内で取引され、前日の終値は26.77、取引量は37に達しました。BSJVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETFの株は配当を出しますか？
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETFの現在の価格は26.81です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.33%やUSDにも注目します。BSJVの動きはライブチャートで確認できます。
BSJV株を買う方法は？
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETFの株は現在26.81で購入可能です。注文は通常26.81または27.11付近で行われ、37や0.15%が市場の動きを示します。BSJVの最新情報はライブチャートで確認できます。
BSJV株に投資する方法は？
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETFへの投資では、年間の値幅24.74 - 28.06と現在の26.81を考慮します。注文は多くの場合26.81や27.11で行われる前に、0.98%や3.16%と比較されます。BSJVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETFの株の最高値は？
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETFの過去1年の最高値は28.06でした。24.74 - 28.06内で株価は大きく変動し、26.77と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETFの株の最低値は？
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF(BSJV)の年間最安値は24.74でした。現在の26.81や24.74 - 28.06と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BSJVの動きはライブチャートで確認できます。
BSJVの株式分割はいつ行われましたか？
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、26.77、-0.33%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 26.77
- 始値
- 26.77
- 買値
- 26.81
- 買値
- 27.11
- 安値
- 26.71
- 高値
- 26.84
- 出来高
- 37
- 1日の変化
- 0.15%
- 1ヶ月の変化
- 0.98%
- 6ヶ月の変化
- 3.16%
- 1年の変化
- -0.33%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8