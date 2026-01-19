記事「市場シミュレーション（第4回）：C_Ordersクラスの作成(I)」についてのディスカッション 新しいコメント MetaQuotes 2026.01.19 09:52 新しい記事「市場シミュレーション（第4回）：C_Ordersクラスの作成(I)」はパブリッシュされました: 本記事では、取引サーバーに注文を送信できるようにするためのC_Ordersクラスの作成を開始します。これは少しずつ進めていきますが、目的は、メッセージングシステムを通じてこれがどのようにおこなわれるのかを詳細に説明することです。 この連載を追ってきた方であれば、「リプレイシステムの開発（第78回）：新しいChart Trade (V)」では、インタラクションがどのように発生するかを示し始めました。ただし、同じEAは、受信メッセージをどのように解釈するかを知っています。当時使用していた手法では両建て注文システムを実現することはできませんでしたが、その後の記事でこの問題には対処しました。「市場シミュレーション（第2回）：両建て注文(II)」では、EAと通信するためのメッセージングシステムがどのような構造になるのかを示しました。 この仕組み全体は、さらに大きな概念の一部です。そのため、このメッセージングメカニズムを理解することは、この記事でこれから探求し始める内容を理解するうえで極めて重要です。これまでの記事で説明してきた内容を過小評価したり、見落としたりしないでください。そして何よりも、実際に動作しているのを見るまでは、完全に理解したと早合点しないでください。 これまでに提示してきたEAのコードを理解できていれば、ここでプログラムされる内容を理解するのはそれほど難しくないはずです。ただし、繰り返しになりますが、コードを眺めただけで理解したつもりにならないでください。システム全体がどのように機能しているのかを完全に理解するためには、各細部がどのように動作しているのかを理解する必要があります。 作者: Daniel Jose 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
新しい記事「市場シミュレーション（第4回）：C_Ordersクラスの作成(I)」はパブリッシュされました:
この連載を追ってきた方であれば、「リプレイシステムの開発（第78回）：新しいChart Trade (V)」では、インタラクションがどのように発生するかを示し始めました。ただし、同じEAは、受信メッセージをどのように解釈するかを知っています。当時使用していた手法では両建て注文システムを実現することはできませんでしたが、その後の記事でこの問題には対処しました。「市場シミュレーション（第2回）：両建て注文(II)」では、EAと通信するためのメッセージングシステムがどのような構造になるのかを示しました。
この仕組み全体は、さらに大きな概念の一部です。そのため、このメッセージングメカニズムを理解することは、この記事でこれから探求し始める内容を理解するうえで極めて重要です。これまでの記事で説明してきた内容を過小評価したり、見落としたりしないでください。そして何よりも、実際に動作しているのを見るまでは、完全に理解したと早合点しないでください。
これまでに提示してきたEAのコードを理解できていれば、ここでプログラムされる内容を理解するのはそれほど難しくないはずです。ただし、繰り返しになりますが、コードを眺めただけで理解したつもりにならないでください。システム全体がどのように機能しているのかを完全に理解するためには、各細部がどのように動作しているのかを理解する必要があります。
作者: Daniel Jose