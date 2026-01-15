記事「リスク管理（第1回）：リスク管理クラス構築の基礎」についてのディスカッション 新しいコメント MetaQuotes 2026.01.15 09:55 新しい記事「リスク管理（第1回）：リスク管理クラス構築の基礎」はパブリッシュされました: 本記事では、取引におけるリスク管理の基礎を解説し、適切なロットサイズやストップロスを計算するための最初の関数の作成方法を学びます。さらに、これらの機能がどのように動作するのかを、各ステップを追いながら詳しく説明します。本記事の目的は、自動売買においてこれらの概念をどのように適用するかを明確に理解することです。最後に、インクルードファイルを使用したシンプルなスクリプトを作成し、すべてを実践に落とし込みます。 リスク管理は、あらゆる取引戦略における基本的な柱です。その主な目的は、保有中のポジションを監視および制御し、日次、週次、または全体の損失など、トレーダーが設定した制限を超えないようにすることです。 さらに、リスク管理はユーザーのルールや好みに基づいて、各取引における適切なロットサイズを決定します。これにより、資金を保護するだけでなく、定義されたリスクプロファイルに沿った取引をおこなうことで、戦略のパフォーマンスを最適化できます。 要するに、優れたリスク管理は壊滅的な損失の可能性を低減するだけでなく、賢明な金融判断を下すための規律ある枠組みを提供します。 作者: Niquel Mendoza 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
新しい記事「リスク管理（第1回）：リスク管理クラス構築の基礎」はパブリッシュされました:
リスク管理は、あらゆる取引戦略における基本的な柱です。その主な目的は、保有中のポジションを監視および制御し、日次、週次、または全体の損失など、トレーダーが設定した制限を超えないようにすることです。
さらに、リスク管理はユーザーのルールや好みに基づいて、各取引における適切なロットサイズを決定します。これにより、資金を保護するだけでなく、定義されたリスクプロファイルに沿った取引をおこなうことで、戦略のパフォーマンスを最適化できます。
要するに、優れたリスク管理は壊滅的な損失の可能性を低減するだけでなく、賢明な金融判断を下すための規律ある枠組みを提供します。
作者: Niquel Mendoza