記事「プライスアクション分析ツールキットの開発（第46回）：MQL5におけるスマートな可視化を備えたインタラクティブフィボナッチリトレースメントEAの設計」についてのディスカッション

新しい記事「プライスアクション分析ツールキットの開発（第46回）：MQL5におけるスマートな可視化を備えたインタラクティブフィボナッチリトレースメントEAの設計」はパブリッシュされました:

フィボナッチツールは、テクニカル分析で最も人気のあるツールのひとつです。本記事では、価格の動きに応じて動的に反応するリトレースメントおよびエクステンションレベルを描画し、リアルタイムアラート、スタイリッシュなライン、ニュース風のスクロールヘッドラインを提供するインタラクティブフィボナッチEAの作成方法をご紹介します。このEAのもうひとつの大きな利点は柔軟性です。チャート上で高値(A)と安値(B)のスイング値を直接入力できるため、分析したい価格範囲を正確にコントロールできます。
本連載の前回の記事「プライスアクション分析ツールキットの開発（第46回）」では、過去の市場の反応を確認するために価格レベルをテストし、ブレイクアウトやタッチ、経験的なブレイクアウト確率を特定する方法に焦点を当てました。このツールの機能の鍵となる特徴は、チャート上に表示される入力パネルで、ユーザーが価格レベルを入力し、[Analyze]ボタンを押すだけで分析を開始できる点でした。
今回の記事では、チャート上で値を入力するという同じアイデアを発展させ、フィボナッチリトレースメント分析の体験をMQL5で改善します。従来の手動でフィボナッチツールを適用する方法は、新しいユーザーにとってはわかりにくい場合がありますが、このEAはより簡単でインタラクティブな代替手段を提供します。スイングハイとスイングローを特定し、パネルに値を入力して[Draw Fib]を押すだけで、EAが関連するリトレースメントおよびエクステンションレベルをすべて自動で描画し、その後もチャートを監視して価格がこれらのレベルに触れるとアラートを発します。この自動化は、手動で描画するだけでは得られない継続的な分析やリアルタイムのフィードバックを提供するため、非常に価値があります。
作者: Christian Benjamin