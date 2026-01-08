記事「MQL標準ライブラリエクスプローラー（第2回）：ライブラリコンポーネントの接続」についてのディスカッション 新しいコメント MetaQuotes 2026.01.08 07:01 新しい記事「MQL標準ライブラリエクスプローラー（第2回）：ライブラリコンポーネントの接続」はパブリッシュされました: 本記事では、MQL5標準ライブラリを用いてエキスパートアドバイザー(EA)を効率的に構築するために、クラス構造をどのように読み解くべきかを整理します。標準ライブラリは高い拡張性と機能性を備えていますが、その全体像が見えにくく、体系的な指針がないまま複雑なツールキットを渡されたように感じることも少なくありません。そこで本記事では、実際の開発現場でクラスを確実に連携させるための、簡潔かつ再現性の高い統合手順を紹介します。 多くの開発者は、精密な道具が詰まったツールボックスを持っているにもかかわらず、それを完成したソリューションに組み立てる設計図を持っていません。この複雑さを簡略化するために、現実の例えを用います。人体が脳の指揮のもとで専門の臓器が連携して機能するように、EAも、専門のモジュールがメインプログラムにより調整されて動作します。 この例えでいうと、EAは脳として中央の意思決定者の役割を果たします。サポートするライブラリクラスは臓器として、それぞれ専門の機能を担います。 CTradeクラス：取引を実行する（手が行動する役割に相当） CIndicatorsクラス：市場データを分析する（目が環境を認識する役割に相当） CAccountInfoクラス：口座の状態を監視する（神経系が情報を収集し、伝達する役割に相当） 作者: Clemence Benjamin 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
新しい記事「MQL標準ライブラリエクスプローラー（第2回）：ライブラリコンポーネントの接続」はパブリッシュされました:
多くの開発者は、精密な道具が詰まったツールボックスを持っているにもかかわらず、それを完成したソリューションに組み立てる設計図を持っていません。この複雑さを簡略化するために、現実の例えを用います。人体が脳の指揮のもとで専門の臓器が連携して機能するように、EAも、専門のモジュールがメインプログラムにより調整されて動作します。
この例えでいうと、EAは脳として中央の意思決定者の役割を果たします。サポートするライブラリクラスは臓器として、それぞれ専門の機能を担います。
作者: Clemence Benjamin