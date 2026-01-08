記事「MQL5で自己最適化エキスパートアドバイザーを構築する（第15回）：線形系同定」についてのディスカッション 新しいコメント MetaQuotes 2026.01.08 06:52 新しい記事「MQL5で自己最適化エキスパートアドバイザーを構築する（第15回）：線形系同定」はパブリッシュされました: 取引戦略の改善は困難な課題です。その大きな理由の一つは、戦略がどこで、なぜ誤作動しているのかを私たち自身が十分に理解できていない点にあります。本記事では、制御理論の一分野である線形系同定を紹介します。線形帰還系（フィードバックシステム）は、データから学習することでシステムの誤差を特定し、その挙動を意図した結果へと導くことができます。これらの手法は、必ずしも完全に解釈可能な説明を与えるものではありませんが、制御系が存在しない状態と比べれば、はるかに有用です。本記事では、線形系同定がどのようにアルゴリズムトレーダーを支援し、取引アプリケーションを制御下に保つことができるのかを探っていきます。 単純な戦略は、穏やかな市場環境では信頼できるように見えるかもしれません。しかし、単純なシステムであれ複雑なシステムであれ、変動性が高まる局面では破綻することが少なくありません。それにもかかわらず、制御理論や信号処理の知見は、この問題に対して十分に活用されているとは言えません。動的かつ不確実な系の安定性を維持することを目的とする制御理論は、アルゴリズム取引が日々直面している課題と極めて高い親和性を持っています。 古典的な制御理論では、入力と出力の関係を明示的な数式で表現できる、第一原理に基づいた系の理解が前提とされます。しかし、現代の金融市場は、そのような明確な数理構造に従いません。このため、制御理論と機械学習を統合し、明示的な方程式に頼ることなく、データから直接その関係を近似しようとする試みへの関心が高まっています。 この考え方は非常に強力です。たとえ正確な制御方程式を知らなくても、データから系の挙動を学習し、制御することが可能になります。制御理論とアルゴリズム取引は、不確実性を管理しながら安定性を維持するという共通の目的を持っています。帰還制御器は価格を予測するものではありません。ノイズに対する過剰反応を抑制し、系の応答を調整することで、安定した性能を維持する役割を果たします。 また、帰還制御は、資本が有効に使用されているかどうかを学習し、不要な取引を抑制することで、資本効率の向上にも寄与します。これを機械学習と組み合わせることで、制御系は自律的に適応する能力を獲得し、精度、制御性、信頼性をさらに高めることができます。これほど明確な共通点があるにもかかわらず、制御理論とアルゴリズム取引の間には、依然として大きな研究上の空白が存在しています。そして、その空白には大きな可能性が秘められています。 作者: Gamuchirai Zororo Ndawana 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
新しい記事「MQL5で自己最適化エキスパートアドバイザーを構築する（第15回）：線形系同定」はパブリッシュされました:
単純な戦略は、穏やかな市場環境では信頼できるように見えるかもしれません。しかし、単純なシステムであれ複雑なシステムであれ、変動性が高まる局面では破綻することが少なくありません。それにもかかわらず、制御理論や信号処理の知見は、この問題に対して十分に活用されているとは言えません。動的かつ不確実な系の安定性を維持することを目的とする制御理論は、アルゴリズム取引が日々直面している課題と極めて高い親和性を持っています。
古典的な制御理論では、入力と出力の関係を明示的な数式で表現できる、第一原理に基づいた系の理解が前提とされます。しかし、現代の金融市場は、そのような明確な数理構造に従いません。このため、制御理論と機械学習を統合し、明示的な方程式に頼ることなく、データから直接その関係を近似しようとする試みへの関心が高まっています。
この考え方は非常に強力です。たとえ正確な制御方程式を知らなくても、データから系の挙動を学習し、制御することが可能になります。制御理論とアルゴリズム取引は、不確実性を管理しながら安定性を維持するという共通の目的を持っています。帰還制御器は価格を予測するものではありません。ノイズに対する過剰反応を抑制し、系の応答を調整することで、安定した性能を維持する役割を果たします。
また、帰還制御は、資本が有効に使用されているかどうかを学習し、不要な取引を抑制することで、資本効率の向上にも寄与します。これを機械学習と組み合わせることで、制御系は自律的に適応する能力を獲得し、精度、制御性、信頼性をさらに高めることができます。これほど明確な共通点があるにもかかわらず、制御理論とアルゴリズム取引の間には、依然として大きな研究上の空白が存在しています。そして、その空白には大きな可能性が秘められています。
作者: Gamuchirai Zororo Ndawana