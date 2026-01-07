記事「プライスアクション分析ツールキットの開発（第45回）：MQL5で動的水準分析パネルを作成する」についてのディスカッション 新しいコメント MetaQuotes 2026.01.07 09:51 新しい記事「プライスアクション分析ツールキットの開発（第45回）：MQL5で動的水準分析パネルを作成する」はパブリッシュされました: この記事では、ワンクリックで任意の価格水準をテストできる強力なMQL5ツールについて説明します。テストしたい価格を入力して分析ボタンを押すと、EAは過去のデータを瞬時にスキャンし、チャート上でその水準に触れた箇所やブレイクアウトをハイライト表示します。また、統計情報を整理されたダッシュボードに表示し、価格がその水準にどの程度反応したか、ブレイクしたか、サポートとして機能したか、レジスタンスとして働いたかを一目で確認できます。以下では、詳細な手順について解説します。 連載第40回では、統計学を用いて価格の振る舞いの裏にある論理を明らかにし、市場の平均値、最頻値、中央値がどの価格帯に集まりやすいかを検証しました。この分析を通じて、市場は見た目ほど混沌としておらず、価格は統計的に意味のある水準の周辺で回転し、間接的にオーダーフローへ影響を与えていることが分かりました。 前回の分析の目的は、こうした統計的な価格水準を特定し、価格がその水準に反応する頻度や反発する頻度を観察することでした。この分析により、「ある価格に統計的な重みがある場合、事前に指定した任意の水準に対して、市場が過去にどのように反応してきたかを定量的に測定できるのではないか」という、より深い問いが生まれました。 本記事では、このコンセプトをさらに一歩進め、任意の価格水準をその場でテストできる自動分析アシスタント「Price Level Testing EA」を紹介します。トレーダーが価格水準を指定すると、このEAは過去の数百〜数千本のローソク足を即座に分析し、その水準に対する価格の反応を客観的な形で提示します。この結果、過去にその水準で発生したタッチ、反発、ブレイクアウトの実証的パターンを明らかにする、「自分専用のプライスアクションラボ」のようなツールとして機能します。 作者: Christian Benjamin 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
連載第40回では、統計学を用いて価格の振る舞いの裏にある論理を明らかにし、市場の平均値、最頻値、中央値がどの価格帯に集まりやすいかを検証しました。この分析を通じて、市場は見た目ほど混沌としておらず、価格は統計的に意味のある水準の周辺で回転し、間接的にオーダーフローへ影響を与えていることが分かりました。
前回の分析の目的は、こうした統計的な価格水準を特定し、価格がその水準に反応する頻度や反発する頻度を観察することでした。この分析により、「ある価格に統計的な重みがある場合、事前に指定した任意の水準に対して、市場が過去にどのように反応してきたかを定量的に測定できるのではないか」という、より深い問いが生まれました。
本記事では、このコンセプトをさらに一歩進め、任意の価格水準をその場でテストできる自動分析アシスタント「Price Level Testing EA」を紹介します。トレーダーが価格水準を指定すると、このEAは過去の数百〜数千本のローソク足を即座に分析し、その水準に対する価格の反応を客観的な形で提示します。この結果、過去にその水準で発生したタッチ、反発、ブレイクアウトの実証的パターンを明らかにする、「自分専用のプライスアクションラボ」のようなツールとして機能します。
作者: Christian Benjamin