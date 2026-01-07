記事「初心者からエキスパートへ：市場期間同期化ツール」についてのディスカッション 新しいコメント MetaQuotes 2026.01.07 08:17 新しい記事「初心者からエキスパートへ：市場期間同期化ツール」はパブリッシュされました: 本ディスカッションでは、上位時間足から下位時間足への同期をおこなうツールを紹介します。このツールは、上位時間足の期間にまたがる市場パターンを分析する際の課題を解決することを目的としています。MetaTrader 5に標準搭載されている期間マーカーは、制限が多く柔軟性に欠けるため、非標準の時間足には対応しにくいことがあります。そこで私たちは、MQL5言語を活用して、下位時間足のチャート上で上位時間足の構造を動的かつ視覚的に表示できるインジケーターを開発しました。このツールは、詳細な市場分析に非常に役立ちます。その機能や実装方法について詳しく知りたい方は、ぜひディスカッションにご参加ください。 この制限を解決するために、Market Periods Synchronizer（マーケット期間同期インジケーター）というカスタムソリューションを導入します。このインジケーターはMQL5で開発されており、複数の上位時間足の期間マーカーを高度にカスタマイズ可能です。ツールは下位時間足のチャート上で上位時間足の境界を視覚的に同期させ、上位時間足のコンテキストを維持しながら、期間内の詳細な価格動向を分析することができます。 このアプローチにより、ユーザーは以下のことができるようになります。 複数の上位時間足のマーカーを同時に表示し、色分けする 下位ローソク足がどのように上位ローソク足の構造を形成するかを検証する マーカーの間隔、表示/非表示、色の設定をカスタマイズする 上位ローソク足の実体をハイライトして塗りつぶす 各上位期間の始値と終値の水平線を描画する 描画対象を表示中のチャート範囲に限定し、パフォーマンスを最適化する 上位マーカーを妨げない補助時間足マーカーを使用する 下図は、MetaTrader 5の標準表示の例で、Market Periods Synchronizerが補完するギャップを示しています。 作者: Clemence Benjamin 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
新しい記事「初心者からエキスパートへ：市場期間同期化ツール」はパブリッシュされました:
この制限を解決するために、Market Periods Synchronizer（マーケット期間同期インジケーター）というカスタムソリューションを導入します。このインジケーターはMQL5で開発されており、複数の上位時間足の期間マーカーを高度にカスタマイズ可能です。ツールは下位時間足のチャート上で上位時間足の境界を視覚的に同期させ、上位時間足のコンテキストを維持しながら、期間内の詳細な価格動向を分析することができます。
このアプローチにより、ユーザーは以下のことができるようになります。
下図は、MetaTrader 5の標準表示の例で、Market Periods Synchronizerが補完するギャップを示しています。
作者: Clemence Benjamin