記事「無効化されたオーダーブロックをミティゲーションブロックとして再利用する(SMC)」についてのディスカッション

本記事では、以前に無効化されたオーダーブロックをスマートマネーコンセプト(SMC)におけるミティゲーションブロックとして再利用する方法を解説します。これらのゾーンは、オーダーブロックが失敗した後に機関投資家が再び市場に参入するポイントを示しており、支配的なトレンドに沿った取引継続の確率が高いエリアを提供します。

SMC（スマートマネーコンセプト）取引において、オーダーブロックは、機関投資家が特定方向に価格を動かす前にポジションを積み上げたり分配したりする重要なエリアを表します。しかし、すべてのオーダーブロックが常に有効であるわけではなく、市場状況の変化に伴い一部は無効化されることがあります。オーダーブロックが維持されなかった場合でも、その重要性が完全に失われるわけではありません。むしろ、潜在的なミティゲーションブロックに変化する可能性があります。この概念は、価格がしばしば無効化されたゾーンに戻り、残された注文を「ミティゲート」した後に新しいトレンド方向に進むことに着目しており、トレーダーが機関投資家の意図や市場構造の動きをより深く理解できるようになります。

無効化されたオーダーブロックをミティゲーションブロックとして再利用する考え方により、トレーダーは市場のバイアスが変化した後にスマートマネーがどこで再参入する可能性があるかを認識できます。価格がこれらのエリアとどのように相互作用するかを研究することで、新しい方向性の流れに沿った高確率のエントリーポイントを見極めることができます。オーダーブロックからミティゲーションブロックへのこの変換を理解することで、エントリータイミングの精度向上とリスク管理に役立ちます。


作者: Hlomohang John Borotho

