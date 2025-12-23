記事「MQL5での取引戦略の自動化（第33回）：プライスアクションに基づくシャークハーモニックパターンシステムの作成」についてのディスカッション 新しいコメント MetaQuotes 2025.12.23 13:20 新しい記事「MQL5での取引戦略の自動化（第33回）：プライスアクションに基づくシャークハーモニックパターンシステムの作成」はパブリッシュされました: 本記事では、MQL5においてピボットポイントとフィボナッチ比率に基づいて強気、弱気双方のシャークハーモニックパターンを識別し、ユーザーが選択できるカスタムエントリー、ストップロス、テイクプロフィット設定を用いて取引を実行するシャークハーモニックパターンシステムを開発します。また、X-A-B-C-Dパターン構造やエントリーレベルを表示するために、三角形やトレンドラインなどのチャートオブジェクトを使った視覚的フィードバックでトレーダーの洞察力を高めます。 シャークパターンは、X、A、B、C、Dの5つの主要なスイングポイントから構成されるハーモニック取引のフォーメーションで、強気と弱気の両方の形があります。特定のフィボナッチリトレースメントを通して、特定の高確率な反転ゾーンを特定するように設計されています。強気のシャークパターンでは、安値 → 高値 → 安値 → 高値 → 安値という構造を形成します。Xはスイングロー、A はスイングハイ、Bはスイングローで、XAに対して0.32～0.50のリトレースメントとなります。Cはスイングハイで、ABに対して1.13～1.618のエクステンションに達し、Dはスイングローで、BCに対して1.618～2.24のエクステンションとなり、Bを下回る位置に形成されます。一方、弱気のシャークパターンでは、この価格構造が反転し、DはBの上方に形成されます。 弱気のシャークハーモニックパターン 強気のシャークハーモニックパターン 私たちのアプローチには、指定されたバーの範囲内でこれらのスイングピボットを検出し、ユーザー定義のフィボナッチ基準に照らしてパターンのレッグを確認し、三角形やトレンドラインなどのチャートオブジェクトを使用してXABCD構造を視覚化し、カスタマイズ可能なSL（フィボナッチベースまたは固定）とTPレベル（1/3、2/3、またはCピボット）を使用してDポイントで取引を実行し、予想される反転を活用します。それでは、MQL5での実装に進みましょう。作者: Allan Munene Mutiiria 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
新しい記事「MQL5での取引戦略の自動化（第33回）：プライスアクションに基づくシャークハーモニックパターンシステムの作成」はパブリッシュされました:
シャークパターンは、X、A、B、C、Dの5つの主要なスイングポイントから構成されるハーモニック取引のフォーメーションで、強気と弱気の両方の形があります。特定のフィボナッチリトレースメントを通して、特定の高確率な反転ゾーンを特定するように設計されています。強気のシャークパターンでは、安値 → 高値 → 安値 → 高値 → 安値という構造を形成します。Xはスイングロー、A はスイングハイ、Bはスイングローで、XAに対して0.32～0.50のリトレースメントとなります。Cはスイングハイで、ABに対して1.13～1.618のエクステンションに達し、Dはスイングローで、BCに対して1.618～2.24のエクステンションとなり、Bを下回る位置に形成されます。一方、弱気のシャークパターンでは、この価格構造が反転し、DはBの上方に形成されます。
弱気のシャークハーモニックパターン
強気のシャークハーモニックパターン
私たちのアプローチには、指定されたバーの範囲内でこれらのスイングピボットを検出し、ユーザー定義のフィボナッチ基準に照らしてパターンのレッグを確認し、三角形やトレンドラインなどのチャートオブジェクトを使用してXABCD構造を視覚化し、カスタマイズ可能なSL（フィボナッチベースまたは固定）とTPレベル（1/3、2/3、またはCピボット）を使用してDポイントで取引を実行し、予想される反転を活用します。それでは、MQL5での実装に進みましょう。
作者: Allan Munene Mutiiria