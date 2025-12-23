記事「MQL5での取引戦略の自動化（第33回）：プライスアクションに基づくシャークハーモニックパターンシステムの作成」についてのディスカッション

本記事では、MQL5においてピボットポイントとフィボナッチ比率に基づいて強気、弱気双方のシャークハーモニックパターンを識別し、ユーザーが選択できるカスタムエントリー、ストップロス、テイクプロフィット設定を用いて取引を実行するシャークハーモニックパターンシステムを開発します。また、X-A-B-C-Dパターン構造やエントリーレベルを表示するために、三角形やトレンドラインなどのチャートオブジェクトを使った視覚的フィードバックでトレーダーの洞察力を高めます。

シャークパターンは、X、A、B、C、Dの5つの主要なスイングポイントから構成されるハーモニック取引のフォーメーションで、強気と弱気の両方の形があります。特定のフィボナッチリトレースメントを通して、特定の高確率な反転ゾーンを特定するように設計されています。強気のシャークパターンでは、安値 → 高値 → 安値 → 高値 → 安値という構造を形成します。Xはスイングロー、A はスイングハイ、Bはスイングローで、XAに対して0.32～0.50のリトレースメントとなります。Cはスイングハイで、ABに対して1.13～1.618のエクステンションに達し、Dはスイングローで、BCに対して1.618～2.24のエクステンションとなり、Bを下回る位置に形成されます。一方、弱気のシャークパターンでは、この価格構造が反転し、DはBの上方に形成されます。

弱気のシャークハーモニックパターン

弱気のシャークハーモニックパターン

強気のシャークハーモニックパターン

強気のシャークハーモニックパターン

私たちのアプローチには、指定されたバーの範囲内でこれらのスイングピボットを検出し、ユーザー定義のフィボナッチ基準に照らしてパターンのレッグを確認し、三角形やトレンドラインなどのチャートオブジェクトを使用してXABCD構造を視覚化し、カスタマイズ可能なSL（フィボナッチベースまたは固定）とTPレベル（1/3、2/3、またはCピボット）を使用してDポイントで取引を実行し、予想される反転を活用します。それでは、MQL5での実装に進みましょう。


作者: Allan Munene Mutiiria

