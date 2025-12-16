記事「Market Sentimentインジケーターの自動化」についてのディスカッション 新しいコメント MetaQuotes 2025.12.16 08:48 新しい記事「Market Sentimentインジケーターの自動化」はパブリッシュされました: この記事では、市場の状況を強気、弱気、リスクオン、リスクオフ、中立（ニュートラル）に分類するMarket Sentimentカスタムインジケーターを自動化します。エキスパートアドバイザー(EA)は、現在の市場の傾向や方向性の分析プロセスを合理化しながら、一般的なセンチメントに関するリアルタイムの洞察を提供します。 前回の記事では、複数の時間足からのシグナルを1つの見やすいパネルに統合したMarket Sentimentカスタムインジケーターを開発しました。上位時間足のトレンドと下位時間足の構造を併せて分析し、プライスアクション、スイングハイ/スイングロー、移動平均、ボラティリティを検証することで、市場を強気、弱気、リスクオン、リスクオフ、中立の5つの明確なセンチメントに分類しました。 このカスタムインジケーターを自動化すると、取引にいくつかの重要な利点があります。感情的な偏りのない継続的かつ客観的なセンチメント監視を可能にし、市場変化へのより迅速な対応を実現します。時間足をまたいだ分析の一貫性を維持し、ブレイクアウトやトレンド確認シグナルを体系的に検出することで初期シグナルを捉えやすくなり、リスク配分もより効果的におこなうことができます。最終的に、自動化は時間と労力を要しミスの起こりやすいプロセスを効率的なEAへと変換し、データに基づいた意思決定を支援します。 強気/リスクオンセンチメント 強気のセンチメントは強い上昇モメンタムを示し、高い時間足のトレンドと価格構造が買い手優位を示している状態を指します。一方、リスクオンセンチメントは投資家の自信とリスク選好の高まりを意味し、しばしば価格を押し上げます。いずれの場合も、市場環境は上方向の動きを支持しており、インジケーターが強気またはリスクオンのいずれかのセンチメントを示した時点で買いエントリーをおこなうことが戦略となります。これは、価格が上昇を継続する可能性が高いためです。 作者: Hlomohang John Borotho 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
新しい記事「Market Sentimentインジケーターの自動化」はパブリッシュされました:
前回の記事では、複数の時間足からのシグナルを1つの見やすいパネルに統合したMarket Sentimentカスタムインジケーターを開発しました。上位時間足のトレンドと下位時間足の構造を併せて分析し、プライスアクション、スイングハイ/スイングロー、移動平均、ボラティリティを検証することで、市場を強気、弱気、リスクオン、リスクオフ、中立の5つの明確なセンチメントに分類しました。
このカスタムインジケーターを自動化すると、取引にいくつかの重要な利点があります。感情的な偏りのない継続的かつ客観的なセンチメント監視を可能にし、市場変化へのより迅速な対応を実現します。時間足をまたいだ分析の一貫性を維持し、ブレイクアウトやトレンド確認シグナルを体系的に検出することで初期シグナルを捉えやすくなり、リスク配分もより効果的におこなうことができます。最終的に、自動化は時間と労力を要しミスの起こりやすいプロセスを効率的なEAへと変換し、データに基づいた意思決定を支援します。
強気/リスクオンセンチメント
強気のセンチメントは強い上昇モメンタムを示し、高い時間足のトレンドと価格構造が買い手優位を示している状態を指します。一方、リスクオンセンチメントは投資家の自信とリスク選好の高まりを意味し、しばしば価格を押し上げます。いずれの場合も、市場環境は上方向の動きを支持しており、インジケーターが強気またはリスクオンのいずれかのセンチメントを示した時点で買いエントリーをおこなうことが戦略となります。これは、価格が上昇を継続する可能性が高いためです。
作者: Hlomohang John Borotho