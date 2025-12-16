記事「MQL5でのAI搭載取引システムの構築（第2回）：ChatGPT統合型アプリケーションのUI開発」についてのディスカッション 新しいコメント MetaQuotes 2025.12.16 08:44 新しい記事「MQL5でのAI搭載取引システムの構築（第2回）：ChatGPT統合型アプリケーションのUI開発」はパブリッシュされました: 本記事では、MQL5でChatGPTを統合したプログラムを開発します。このプログラムでは、第1回で作成したJSON解析フレームワークを活用してOpenAIのAPIにプロンプトを送信し、MetaTrader 5のチャート上に応答を表示します。入力フィールド、送信ボタン、応答表示を備えたダッシュボードを実装し、API通信やテキストの折り返し処理をおこなうことで、ユーザーとのインタラクションを実現します。 本記事で作成を目指すChatGPT AIプログラムは、AIモデルの機能をMQL5に統合することで、プロンプトを送信し、titlehttps://www.metatrader5.com/titleMetaTrader 5 のチャート上で直接AIからのインサイトを受け取ることを可能にします。これは前回の記事で構築したJSON解析の基盤を活用したものです。本プログラムは、クエリを入力してAIの応答を確認できるユーザーフレンドリーなインターフェースを提供し、市場の分析や戦略提案が可能なAI駆動型取引システムへの実用的な一歩となります。 プログラムの設計としては、入力フィールド、送信ボタン、応答表示エリアを備えたダッシュボードを作成し、AIにクエリを送信して整形された応答を確認できるようにします。また、すべてのやり取りをログに記録し、デバッグを容易にします。AI APIとの通信、応答の処理、表示を適切におこなうようプログラムを設定することで、将来的にはAIのインサイトに基づく自動取引機能を拡張する土台を整えます。以下は、目指すプログラムのイメージです。 APIとMetaTrader 5の設定に進みましょう。作者: Allan Munene Mutiiria 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
新しい記事「MQL5でのAI搭載取引システムの構築（第2回）：ChatGPT統合型アプリケーションのUI開発」はパブリッシュされました:
本記事で作成を目指すChatGPT AIプログラムは、AIモデルの機能をMQL5に統合することで、プロンプトを送信し、titlehttps://www.metatrader5.com/titleMetaTrader 5 のチャート上で直接AIからのインサイトを受け取ることを可能にします。これは前回の記事で構築したJSON解析の基盤を活用したものです。本プログラムは、クエリを入力してAIの応答を確認できるユーザーフレンドリーなインターフェースを提供し、市場の分析や戦略提案が可能なAI駆動型取引システムへの実用的な一歩となります。
プログラムの設計としては、入力フィールド、送信ボタン、応答表示エリアを備えたダッシュボードを作成し、AIにクエリを送信して整形された応答を確認できるようにします。また、すべてのやり取りをログに記録し、デバッグを容易にします。AI APIとの通信、応答の処理、表示を適切におこなうようプログラムを設定することで、将来的にはAIのインサイトに基づく自動取引機能を拡張する土台を整えます。以下は、目指すプログラムのイメージです。
APIとMetaTrader 5の設定に進みましょう。
作者: Allan Munene Mutiiria