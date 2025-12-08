記事「MQL5での取引戦略の自動化（第32回）：プライスアクションに基づくファイブドライブハーモニックパターンシステムの作成」についてのディスカッション 新しいコメント MetaQuotes 2025.12.08 09:27 新しい記事「MQL5での取引戦略の自動化（第32回）：プライスアクションに基づくファイブドライブハーモニックパターンシステムの作成」はパブリッシュされました: 本記事では、MQL5においてピボットポイントとフィボナッチ比率に基づいて強気、弱気双方のファイブドライブ(5-0)ハーモニックパターンを識別し、ユーザーが選択できるカスタムエントリー、ストップロス、テイクプロフィット設定を用いて取引を実行するファイブドライブパターンシステムを開発します。また、A-B-C-D-E-Fパターン構造やエントリーレベルを表示するために、三角形やトレンドラインなどのチャートオブジェクトを使った視覚的フィードバックでトレーダーの洞察力を高めます。 ファイブドライブパターンは、A、B、C、D、E、Fの6つの主要なスイングポイントから構成されるハーモニック取引のフォーメーションで、強気と弱気の両方の形があります。特定のフィボナッチリトレースメントの比率に基づく一連のドライブとリトレースメントを通して、反転ゾーンを特定するように設計されています。強気のファイブドライブパターンでは、構造は高値-安値-高値-安値-高値-安値というシーケンスを形成します。Aはスイングハイ、Bはスイングロー、Cはスイングハイ、Dはスイングロー、Eはスイングハイ、Fはスイングロー（Bより上）です。ABおよびCDのドライブは直前のドライブの1.13～1.618倍、BCおよびDEは1.618～2.24倍に拡張され、CDはABに等しく、0.5のリトレースメントがあります。弱気パターンではこのシーケンスが反転し、FはBより下になります。以下にパターンの可視化を示します。 弱気のファイブドライブハーモニックパターン 強気のファイブドライブハーモニックパターン 私たちのアプローチには、指定されたバーの範囲内でこれらのスイングピボットを検出し、フィボナッチ基準に照らしてパターンのレッグを確認し、三角形やトレンドラインなどのチャートオブジェクトを使用してABCDEF構造を視覚化し、カスタマイズ可能なSL（フィボナッチベースまたは固定）とTPレベル（1/3、2/3、またはEピボット）を使用してFポイントで取引を実行し、予想される反転を活用します。それでは、MQL5での実装に進みましょう。 作者: Allan Munene Mutiiria 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
新しい記事「MQL5での取引戦略の自動化（第32回）：プライスアクションに基づくファイブドライブハーモニックパターンシステムの作成」はパブリッシュされました:
ファイブドライブパターンは、A、B、C、D、E、Fの6つの主要なスイングポイントから構成されるハーモニック取引のフォーメーションで、強気と弱気の両方の形があります。特定のフィボナッチリトレースメントの比率に基づく一連のドライブとリトレースメントを通して、反転ゾーンを特定するように設計されています。強気のファイブドライブパターンでは、構造は高値-安値-高値-安値-高値-安値というシーケンスを形成します。Aはスイングハイ、Bはスイングロー、Cはスイングハイ、Dはスイングロー、Eはスイングハイ、Fはスイングロー（Bより上）です。ABおよびCDのドライブは直前のドライブの1.13～1.618倍、BCおよびDEは1.618～2.24倍に拡張され、CDはABに等しく、0.5のリトレースメントがあります。弱気パターンではこのシーケンスが反転し、FはBより下になります。以下にパターンの可視化を示します。
弱気のファイブドライブハーモニックパターン
強気のファイブドライブハーモニックパターン
私たちのアプローチには、指定されたバーの範囲内でこれらのスイングピボットを検出し、フィボナッチ基準に照らしてパターンのレッグを確認し、三角形やトレンドラインなどのチャートオブジェクトを使用してABCDEF構造を視覚化し、カスタマイズ可能なSL（フィボナッチベースまたは固定）とTPレベル（1/3、2/3、またはEピボット）を使用してFポイントで取引を実行し、予想される反転を活用します。それでは、MQL5での実装に進みましょう。
作者: Allan Munene Mutiiria