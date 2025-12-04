記事「カスタム市場センチメント指標の開発」についてのディスカッション 新しいコメント MetaQuotes 2025.12.04 09:23 新しい記事「カスタム市場センチメント指標の開発」はパブリッシュされました: 本記事では、複数の時間足を用いて市場センチメントを判定し、強気、弱気、リスクオン、リスクオフ、中立のいずれかに分類するMarket Sentimentカスタムインジケーターの開発について解説します。多時間足分析を組み合わせることで、トレーダーは市場全体の偏りと短期的な動向をより明確に把握できるようになります。 強気センチメント 強気センチメントは、トレーダーや投資家が価格の上昇を期待する局面で発生します。買い圧力が売り圧力を上回る状態が特徴です。典型的な兆候には、上昇トレンド（高値更新や安値切り上げ）、上昇局面での出来高増加、ポジティブな経済指標やニュースなどがあります。極端な場合、強気センチメントはユーフォニア（高揚感）となり、上昇相場の終盤で過剰な楽観主義が見られることがあります。 弱気センチメント 弱気センチメントは、価格の下落が予想され、売り圧力が買い圧力を上回る局面で発生します。典型的な兆候としては、下降トレンド（高値切り下げや安値更新）、下落局面での出来高増加、ネガティブな経済指標やニュースなどが挙げられます。極端な場合、弱気センチメントはパニック売りとして表れ、市場の底付近で激しい売りを引き起こすことがあります。 作者: Hlomohang John Borotho 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
新しい記事「カスタム市場センチメント指標の開発」はパブリッシュされました:
強気センチメント
強気センチメントは、トレーダーや投資家が価格の上昇を期待する局面で発生します。買い圧力が売り圧力を上回る状態が特徴です。典型的な兆候には、上昇トレンド（高値更新や安値切り上げ）、上昇局面での出来高増加、ポジティブな経済指標やニュースなどがあります。極端な場合、強気センチメントはユーフォニア（高揚感）となり、上昇相場の終盤で過剰な楽観主義が見られることがあります。
弱気センチメント
弱気センチメントは、価格の下落が予想され、売り圧力が買い圧力を上回る局面で発生します。典型的な兆候としては、下降トレンド（高値切り下げや安値更新）、下落局面での出来高増加、ネガティブな経済指標やニュースなどが挙げられます。極端な場合、弱気センチメントはパニック売りとして表れ、市場の底付近で激しい売りを引き起こすことがあります。
作者: Hlomohang John Borotho