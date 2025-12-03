記事「初心者からエキスパートへ：MQL5を使ったアニメーションニュース見出し(X) - ニュース取引のための多銘柄チャート表示」についてのディスカッション 新しいコメント MetaQuotes 2025.12.03 10:18 新しい記事「初心者からエキスパートへ：MQL5を使ったアニメーションニュース見出し(X) - ニュース取引のための多銘柄チャート表示」はパブリッシュされました: 本日は、チャートオブジェクトを用いたマルチチャート表示システムを開発します。本システムの目的は、MQL5アルゴリズムを活用して、重要なニュース発表時などの高ボラティリティ期間におけるトレーダーの反応時間を短縮し、ニュース取引を支援することです。複数の主要通貨ペアを、統合的に監視できる、オールインワンのニュース取引環境を提供します。News Headline EAの開発は継続的に進化しており、完全自動システムを使用するトレーダーはもちろん、アルゴリズム補助による手動取引をおこなうトレーダーにとっても実用的な機能が追加されています。さらに知識や洞察、実践的なアイデアを深めたい方は、ぜひ本ディスカッションに参加して詳細をご覧ください。 プログラムが成長するにつれ、新機能の統合には構造化され保守可能なアプローチを採用することが重要です。私がよく用いる手法の一つがモジュール化で、これにより開発をスムーズに進めると同時に、ヘッダファイルやクラスとして再利用可能なユーティリティを作成することができます。 News Headline EAのような高度なプログラムでは、私は以下の一貫したワークフローに従っています。 新機能をテストするための独立したミニプログラムをまず開発する。 機能が実現可能かつ安定していることが確認できたら、メインのEAに統合する。 このプロセスにより、作業は集中化され、エラーが減少し、新しい機能が既存の機能を損なうことなくシームレスに組み込まれることが保証されます。 本日は、CChartMiniTilesクラスを作成する設計タスクに取り組みます。このクラスは、単一のチャート内で複数の通貨ペアチャートを表示し、それぞれのサイズをカスタマイズ可能にする役割を担います。その後、概念を検証するためにダミーEA (MiniChartsEA)でクラスを実装します。確認後、このクラスをNews Headline EAに統合し、スムーズに機能するよう調整します。 なお、CChartMiniTilesやMiniChartsEAといった名称は、あくまでこの手順で使う仮の名称です。プログラムの動作原理が理解できていれば、任意の名前を使用して構いません。 作者: Clemence Benjamin 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
新しい記事「初心者からエキスパートへ：MQL5を使ったアニメーションニュース見出し(X) - ニュース取引のための多銘柄チャート表示」はパブリッシュされました:
プログラムが成長するにつれ、新機能の統合には構造化され保守可能なアプローチを採用することが重要です。私がよく用いる手法の一つがモジュール化で、これにより開発をスムーズに進めると同時に、ヘッダファイルやクラスとして再利用可能なユーティリティを作成することができます。
News Headline EAのような高度なプログラムでは、私は以下の一貫したワークフローに従っています。
このプロセスにより、作業は集中化され、エラーが減少し、新しい機能が既存の機能を損なうことなくシームレスに組み込まれることが保証されます。
本日は、CChartMiniTilesクラスを作成する設計タスクに取り組みます。このクラスは、単一のチャート内で複数の通貨ペアチャートを表示し、それぞれのサイズをカスタマイズ可能にする役割を担います。その後、概念を検証するためにダミーEA (MiniChartsEA)でクラスを実装します。確認後、このクラスをNews Headline EAに統合し、スムーズに機能するよう調整します。
なお、CChartMiniTilesやMiniChartsEAといった名称は、あくまでこの手順で使う仮の名称です。プログラムの動作原理が理解できていれば、任意の名前を使用して構いません。
作者: Clemence Benjamin