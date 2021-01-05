口座情報関数が機能せずインディケータが停止する。

新しいコメント
 

MetaEditor4 でインディケータを書いています。

取引ロット数を計算してオブジェクトで画面の上に常時表示しておきたいために以下の書式でインディケータを書きました。

その一部で停止します。

理由が分かりませんのでどなたかご教示ください。

........

........

double acBal  = AccountBalance();

double margin = MarketInfo(NULL, MODE_MARGINREQUIRED);

int    mRate  = 30;

double lot    = acBal / (margin * mRate);

......

......

一行目でプログラムが停止します。

PCはWindows10です。

数台のPCでいろいろ試してみましたが上手くいきません。

よろしくお願いします。

 

プログラムの一部だけ見ても分かるわけないじゃない。

強いて言うなら４行目で、0で除算しているかも....。

しかしそのくらいはデバッグすれば分かること。デバッグのやり方も分からないの？

それとプログラムを掲載するときは Alt + S 又は画像のツールを使うこと。


https://www.metatrader5.com/ja/metaeditor/help/development/debug
 
ストラテジーテスターで、操作履歴を見ると、エラーの内容がでています。そこを直してみてはいかがでしょう。
新しいコメント