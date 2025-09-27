SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / XAU Breakout
Daniel Emanuel Hardenberg

XAU Breakout

Daniel Emanuel Hardenberg
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 0%
VantageInternational-Live 22
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
5 (62.50%)
Loss Trade:
3 (37.50%)
Best Trade:
6.10 EUR
Worst Trade:
-7.15 EUR
Profitto lordo:
21.26 EUR (2 515 pips)
Perdita lorda:
-21.15 EUR (2 463 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (13.60 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
13.60 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
2.21%
Massimo carico di deposito:
7.75%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
25 minuti
Fattore di recupero:
0.01
Long Trade:
7 (87.50%)
Short Trade:
1 (12.50%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.01 EUR
Profitto medio:
4.25 EUR
Perdita media:
-7.05 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-21.15 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-21.15 EUR (3)
Crescita mensile:
0.11%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.49 EUR
Massimale:
21.15 EUR (19.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.65% (21.15 EUR)
Per equità:
6.06% (6.09 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 0
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 52
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.10 EUR
Worst Trade: -7 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +13.60 EUR
Massima perdita consecutiva: -21.15 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 22" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Live signal of the  XAU Breakout robot. rent this signal for $30 or look at the payment options available.
2025.10.08 01:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 02:13
Share of trading days is too low
2025.09.29 02:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.29 01:13
Share of trading days is too low
2025.09.29 01:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.27 19:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.27 19:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.27 19:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.27 19:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.27 19:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
XAU Breakout
30USD al mese
0%
0
0
USD
100
EUR
2
100%
8
62%
2%
1.00
0.01
EUR
20%
1:500
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.