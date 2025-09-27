- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
5 (62.50%)
Loss Trade:
3 (37.50%)
Best Trade:
6.10 EUR
Worst Trade:
-7.15 EUR
Profitto lordo:
21.26 EUR (2 515 pips)
Perdita lorda:
-21.15 EUR (2 463 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (13.60 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
13.60 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
2.21%
Massimo carico di deposito:
7.75%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
25 minuti
Fattore di recupero:
0.01
Long Trade:
7 (87.50%)
Short Trade:
1 (12.50%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.01 EUR
Profitto medio:
4.25 EUR
Perdita media:
-7.05 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-21.15 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-21.15 EUR (3)
Crescita mensile:
0.11%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.49 EUR
Massimale:
21.15 EUR (19.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.65% (21.15 EUR)
Per equità:
6.06% (6.09 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|0
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|52
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.10 EUR
Worst Trade: -7 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +13.60 EUR
Massima perdita consecutiva: -21.15 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 22" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Live signal of the XAU Breakout robot. rent this signal for $30 or look at the payment options available.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
100
EUR
EUR
2
100%
8
62%
2%
1.00
0.01
EUR
EUR
20%
1:500