Trade:
260
Profit Trade:
187 (71.92%)
Loss Trade:
73 (28.08%)
Best Trade:
542.80 USD
Worst Trade:
-145.36 USD
Profitto lordo:
4 613.85 USD (61 232 pips)
Perdita lorda:
-2 070.01 USD (33 877 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (110.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 042.96 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
97.62%
Massimo carico di deposito:
49.50%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
3.26
Long Trade:
215 (82.69%)
Short Trade:
45 (17.31%)
Fattore di profitto:
2.23
Profitto previsto:
9.78 USD
Profitto medio:
24.67 USD
Perdita media:
-28.36 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-779.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-779.45 USD (10)
Crescita mensile:
7.45%
Previsione annuale:
90.71%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
231.57 USD
Massimale:
779.45 USD (3.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.13% (783.49 USD)
Per equità:
12.91% (3 049.24 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCHF!
|87
|USDCAD!
|64
|USDJPY!
|64
|EURUSD!
|45
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCHF!
|1.3K
|USDCAD!
|388
|USDJPY!
|422
|EURUSD!
|437
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCHF!
|7.9K
|USDCAD!
|7.2K
|USDJPY!
|12K
|EURUSD!
|616
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +542.80 USD
Worst Trade: -145 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +110.19 USD
Massima perdita consecutiva: -779.45 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Forex.com-Live 536" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Segnali forex precisi provenienti da un metodo di trading proprietario e comprovato. Ogni operazione viene eseguita manualmente sugli strumenti EU, UJ, UCAD e UCHF e inviata solo quando le condizioni di mercato soddisfano i nostri criteri ad alta probabilità. Nessun rumore costante, solo qualità.
I risultati verificati in tempo reale vengono pubblicati automaticamente tramite MQL5 per garantire la massima trasparenza. Gli abbonati ricevono operazioni complete con livelli di entrata, stop-loss e take-profit, assicurando chiarezza dall’esecuzione alla chiusura.
Progettato per trader principianti ed esperti che apprezzano coerenza, disciplina e integrità. Unisciti e sperimenta segnali costruiti su pazienza, precisione e anni di esperienza di mercato.
I risultati verificati in tempo reale vengono pubblicati automaticamente tramite MQL5 per garantire la massima trasparenza. Gli abbonati ricevono operazioni complete con livelli di entrata, stop-loss e take-profit, assicurando chiarezza dall’esecuzione alla chiusura.
Progettato per trader principianti ed esperti che apprezzano coerenza, disciplina e integrità. Unisciti e sperimenta segnali costruiti su pazienza, precisione e anni di esperienza di mercato.
Non ci sono recensioni
