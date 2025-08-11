SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / OrionFX Signals
Marquese Singfield

OrionFX Signals

Marquese Singfield
0 recensioni
Affidabilità
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 12%
Forex.com-Live 536
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
260
Profit Trade:
187 (71.92%)
Loss Trade:
73 (28.08%)
Best Trade:
542.80 USD
Worst Trade:
-145.36 USD
Profitto lordo:
4 613.85 USD (61 232 pips)
Perdita lorda:
-2 070.01 USD (33 877 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (110.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 042.96 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
97.62%
Massimo carico di deposito:
49.50%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
3.26
Long Trade:
215 (82.69%)
Short Trade:
45 (17.31%)
Fattore di profitto:
2.23
Profitto previsto:
9.78 USD
Profitto medio:
24.67 USD
Perdita media:
-28.36 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-779.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-779.45 USD (10)
Crescita mensile:
7.45%
Previsione annuale:
90.71%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
231.57 USD
Massimale:
779.45 USD (3.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.13% (783.49 USD)
Per equità:
12.91% (3 049.24 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCHF! 87
USDCAD! 64
USDJPY! 64
EURUSD! 45
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCHF! 1.3K
USDCAD! 388
USDJPY! 422
EURUSD! 437
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCHF! 7.9K
USDCAD! 7.2K
USDJPY! 12K
EURUSD! 616
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +542.80 USD
Worst Trade: -145 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +110.19 USD
Massima perdita consecutiva: -779.45 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Forex.com-Live 536" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Segnali forex precisi provenienti da un metodo di trading proprietario e comprovato. Ogni operazione viene eseguita manualmente sugli strumenti EU, UJ, UCAD e UCHF e inviata solo quando le condizioni di mercato soddisfano i nostri criteri ad alta probabilità. Nessun rumore costante, solo qualità.
I risultati verificati in tempo reale vengono pubblicati automaticamente tramite MQL5 per garantire la massima trasparenza. Gli abbonati ricevono operazioni complete con livelli di entrata, stop-loss e take-profit, assicurando chiarezza dall’esecuzione alla chiusura.
Progettato per trader principianti ed esperti che apprezzano coerenza, disciplina e integrità. Unisciti e sperimenta segnali costruiti su pazienza, precisione e anni di esperienza di mercato.


Non ci sono recensioni
2025.09.26 08:42
No swaps are charged
2025.09.26 08:42
No swaps are charged
2025.08.28 09:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 12:17
No swaps are charged on the signal account
2025.08.11 12:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
OrionFX Signals
30USD al mese
12%
0
0
USD
25K
USD
15
85%
260
71%
98%
2.22
9.78
USD
13%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.