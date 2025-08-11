SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / OrionFX Signals
Marquese Singfield

OrionFX Signals

Marquese Singfield
0 avis
Fiabilité
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 12%
Forex.com-Live 536
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
260
Bénéfice trades:
187 (71.92%)
Perte trades:
73 (28.08%)
Meilleure transaction:
542.80 USD
Pire transaction:
-145.36 USD
Bénéfice brut:
4 613.85 USD (61 232 pips)
Perte brute:
-2 070.01 USD (33 877 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (110.19 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 042.96 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
97.62%
Charge de dépôt maximale:
49.50%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
44
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
3.26
Longs trades:
215 (82.69%)
Courts trades:
45 (17.31%)
Facteur de profit:
2.23
Rendement attendu:
9.78 USD
Bénéfice moyen:
24.67 USD
Perte moyenne:
-28.36 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-779.45 USD)
Perte consécutive maximale:
-779.45 USD (10)
Croissance mensuelle:
7.45%
Prévision annuelle:
90.71%
Algo trading:
85%
Prélèvement par solde:
Absolu:
231.57 USD
Maximal:
779.45 USD (3.93%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.13% (783.49 USD)
Par fonds propres:
12.91% (3 049.24 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCHF! 87
USDCAD! 64
USDJPY! 64
EURUSD! 45
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCHF! 1.3K
USDCAD! 388
USDJPY! 422
EURUSD! 437
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCHF! 7.9K
USDCAD! 7.2K
USDJPY! 12K
EURUSD! 616
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +542.80 USD
Pire transaction: -145 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +110.19 USD
Perte consécutive maximale: -779.45 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Forex.com-Live 536" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Signaux forex précis issus d’une méthode de trading propriétaire et éprouvée. Chaque trade est exécuté manuellement sur les instruments EU, UJ, UCAD et UCHF et n’est envoyé que lorsque les conditions du marché correspondent à nos critères à forte probabilité. Pas de bruit constant, uniquement de la qualité.
Les résultats vérifiés en direct sont publiés automatiquement via MQL5 pour une transparence totale. Les abonnés reçoivent des trades complets avec niveaux d’entrée, de stop-loss et de take-profit, assurant une clarté de l’exécution à la clôture.
Conçu pour les traders débutants comme expérimentés qui apprécient la constance, la discipline et l’intégrité. Rejoignez-nous et découvrez des signaux construits sur la patience, la précision et des années d’expérience sur les marchés.


Aucun avis
2025.09.26 08:42
No swaps are charged
2025.09.26 08:42
No swaps are charged
2025.08.28 09:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 12:17
No swaps are charged on the signal account
2025.08.11 12:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
OrionFX Signals
30 USD par mois
12%
0
0
USD
25K
USD
15
85%
260
71%
98%
2.22
9.78
USD
13%
1:100
Copier

