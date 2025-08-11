- Croissance
Trades:
260
Bénéfice trades:
187 (71.92%)
Perte trades:
73 (28.08%)
Meilleure transaction:
542.80 USD
Pire transaction:
-145.36 USD
Bénéfice brut:
4 613.85 USD (61 232 pips)
Perte brute:
-2 070.01 USD (33 877 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (110.19 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 042.96 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
97.62%
Charge de dépôt maximale:
49.50%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
44
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
3.26
Longs trades:
215 (82.69%)
Courts trades:
45 (17.31%)
Facteur de profit:
2.23
Rendement attendu:
9.78 USD
Bénéfice moyen:
24.67 USD
Perte moyenne:
-28.36 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-779.45 USD)
Perte consécutive maximale:
-779.45 USD (10)
Croissance mensuelle:
7.45%
Prévision annuelle:
90.71%
Algo trading:
85%
Prélèvement par solde:
Absolu:
231.57 USD
Maximal:
779.45 USD (3.93%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.13% (783.49 USD)
Par fonds propres:
12.91% (3 049.24 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USDCHF!
|87
|USDCAD!
|64
|USDJPY!
|64
|EURUSD!
|45
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USDCHF!
|1.3K
|USDCAD!
|388
|USDJPY!
|422
|EURUSD!
|437
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USDCHF!
|7.9K
|USDCAD!
|7.2K
|USDJPY!
|12K
|EURUSD!
|616
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +542.80 USD
Pire transaction: -145 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +110.19 USD
Perte consécutive maximale: -779.45 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Forex.com-Live 536" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Signaux forex précis issus d’une méthode de trading propriétaire et éprouvée. Chaque trade est exécuté manuellement sur les instruments EU, UJ, UCAD et UCHF et n’est envoyé que lorsque les conditions du marché correspondent à nos critères à forte probabilité. Pas de bruit constant, uniquement de la qualité.
Les résultats vérifiés en direct sont publiés automatiquement via MQL5 pour une transparence totale. Les abonnés reçoivent des trades complets avec niveaux d’entrée, de stop-loss et de take-profit, assurant une clarté de l’exécution à la clôture.
Conçu pour les traders débutants comme expérimentés qui apprécient la constance, la discipline et l’intégrité. Rejoignez-nous et découvrez des signaux construits sur la patience, la précision et des années d’expérience sur les marchés.
Les résultats vérifiés en direct sont publiés automatiquement via MQL5 pour une transparence totale. Les abonnés reçoivent des trades complets avec niveaux d’entrée, de stop-loss et de take-profit, assurant une clarté de l’exécution à la clôture.
Conçu pour les traders débutants comme expérimentés qui apprécient la constance, la discipline et l’intégrité. Rejoignez-nous et découvrez des signaux construits sur la patience, la précision et des années d’expérience sur les marchés.
