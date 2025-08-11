SinyallerBölümler
Marquese Singfield

OrionFX Signals

Marquese Singfield
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 12%
Forex.com-Live 536
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
260
Kârla kapanan işlemler:
187 (71.92%)
Zararla kapanan işlemler:
73 (28.08%)
En iyi işlem:
542.80 USD
En kötü işlem:
-145.36 USD
Brüt kâr:
4 613.85 USD (61 232 pips)
Brüt zarar:
-2 070.01 USD (33 877 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (110.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 042.96 USD (12)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
95.79%
Maks. mevduat yükü:
49.50%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
42
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
3.26
Alış işlemleri:
215 (82.69%)
Satış işlemleri:
45 (17.31%)
Kâr faktörü:
2.23
Beklenen getiri:
9.78 USD
Ortalama kâr:
24.67 USD
Ortalama zarar:
-28.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-779.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-779.45 USD (10)
Aylık büyüme:
7.44%
Yıllık tahmin:
90.71%
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
231.57 USD
Maksimum:
779.45 USD (3.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.13% (783.49 USD)
Varlığa göre:
12.91% (3 049.24 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCHF! 87
USDCAD! 64
USDJPY! 64
EURUSD! 45
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCHF! 1.3K
USDCAD! 388
USDJPY! 422
EURUSD! 437
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCHF! 7.9K
USDCAD! 7.2K
USDJPY! 12K
EURUSD! 616
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +542.80 USD
En kötü işlem: -145 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +110.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -779.45 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Forex.com-Live 536" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Kanıtlanmış, özel bir ticaret yönteminden elde edilen hassas forex sinyalleri. Her işlem EU, UJ, UCAD ve UCHF enstrümanlarında manuel olarak gerçekleştirilir ve yalnızca piyasa koşulları yüksek olasılık kriterlerimize uyduğunda gönderilir. Sürekli gürültü yok, sadece kalite.
Doğrulanmış canlı sonuçlar, tam şeffaflık için MQL5 aracılığıyla otomatik olarak yayınlanır. Aboneler, giriş, stop-loss ve take-profit seviyelerini içeren eksiksiz işlemler alır ve bu da başlangıçtan bitişe kadar netlik sağlar.
Tutarlılık, disiplin ve dürüstlüğe değer veren hem yeni hem de deneyimli yatırımcılar için tasarlanmıştır. Sabır, hassasiyet ve yılların piyasa deneyimi üzerine kurulmuş sinyalleri deneyimleyin.


İnceleme yok
2025.09.26 08:42
No swaps are charged
2025.09.26 08:42
No swaps are charged
2025.08.28 09:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 12:17
No swaps are charged on the signal account
2025.08.11 12:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
OrionFX Signals
Ayda 30 USD
12%
0
0
USD
25K
USD
15
85%
260
71%
96%
2.22
9.78
USD
13%
1:100
Kopyala

