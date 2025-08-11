- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCHF!
|87
|USDCAD!
|64
|USDJPY!
|64
|EURUSD!
|45
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCHF!
|1.3K
|USDCAD!
|388
|USDJPY!
|422
|EURUSD!
|437
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCHF!
|7.9K
|USDCAD!
|7.2K
|USDJPY!
|12K
|EURUSD!
|616
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Forex.com-Live 536" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Kanıtlanmış, özel bir ticaret yönteminden elde edilen hassas forex sinyalleri. Her işlem EU, UJ, UCAD ve UCHF enstrümanlarında manuel olarak gerçekleştirilir ve yalnızca piyasa koşulları yüksek olasılık kriterlerimize uyduğunda gönderilir. Sürekli gürültü yok, sadece kalite.
Doğrulanmış canlı sonuçlar, tam şeffaflık için MQL5 aracılığıyla otomatik olarak yayınlanır. Aboneler, giriş, stop-loss ve take-profit seviyelerini içeren eksiksiz işlemler alır ve bu da başlangıçtan bitişe kadar netlik sağlar.
Tutarlılık, disiplin ve dürüstlüğe değer veren hem yeni hem de deneyimli yatırımcılar için tasarlanmıştır. Sabır, hassasiyet ve yılların piyasa deneyimi üzerine kurulmuş sinyalleri deneyimleyin.
USD
USD
USD