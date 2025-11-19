- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
634
Прибыльных трейдов:
423 (66.71%)
Убыточных трейдов:
211 (33.28%)
Лучший трейд:
813.89 USD
Худший трейд:
-230.57 USD
Общая прибыль:
15 502.37 USD (108 565 pips)
Общий убыток:
-6 791.63 USD (65 753 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (110.19 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 477.69 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
90.99%
Макс. загрузка депозита:
74.07%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
8.23
Длинных трейдов:
501 (79.02%)
Коротких трейдов:
133 (20.98%)
Профит фактор:
2.28
Мат. ожидание:
13.74 USD
Средняя прибыль:
36.65 USD
Средний убыток:
-32.19 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-746.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 011.50 USD (10)
Прирост в месяц:
1.06%
Годовой прогноз:
14.20%
Алготрейдинг:
54%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
231.57 USD
Максимальная:
1 058.91 USD (4.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.13% (783.49 USD)
По эквити:
19.30% (6 284.35 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDCHF!
|219
|USDJPY!
|142
|USDCAD!
|140
|EURUSD!
|133
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDCHF!
|5.3K
|USDJPY!
|1.4K
|USDCAD!
|1.1K
|EURUSD!
|918
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDCHF!
|16K
|USDJPY!
|21K
|USDCAD!
|6.2K
|EURUSD!
|-51
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +813.89 USD
Худший трейд: -231 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +110.19 USD
Макс. убыток в серии: -746.06 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Forex.com-Live 536" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Точные форекс-сигналы, основанные на проверенной, запатентованной торговой методике. Каждая сделка вручную исполняется по инструментам EU, UJ, UCAD и UCHF и предоставляется только тогда, когда рыночные условия соответствуют нашим высоковероятным критериям. Никакого постоянного шума — только качество.
Проверенные результаты в реальном времени автоматически публикуются через MQL5 для полной прозрачности. Подписчики получают сделки с точными уровнями входа, стоп-лосса и тейк-профита, что обеспечивает ясность от начала до завершения сделки.
Разработано как для начинающих, так и для опытных трейдеров, которые ценят стабильность, дисциплину и честность. Присоединяйтесь и получите сигналы, созданные на основе терпения, точности и многолетнего опыта работы на рынке.
Проверенные результаты в реальном времени автоматически публикуются через MQL5 для полной прозрачности. Подписчики получают сделки с точными уровнями входа, стоп-лосса и тейк-профита, что обеспечивает ясность от начала до завершения сделки.
Разработано как для начинающих, так и для опытных трейдеров, которые ценят стабильность, дисциплину и честность. Присоединяйтесь и получите сигналы, созданные на основе терпения, точности и многолетнего опыта работы на рынке.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
39%
0
0
USD
USD
33K
USD
USD
27
54%
634
66%
91%
2.28
13.74
USD
USD
19%
1:100
I am not receiving SL/TP. Can you help?