Marquese Singfield

OrionFX Signals

Marquese Singfield
1 отзыв
Надежность
27 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 39%
Forex.com-Live 536
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
634
Прибыльных трейдов:
423 (66.71%)
Убыточных трейдов:
211 (33.28%)
Лучший трейд:
813.89 USD
Худший трейд:
-230.57 USD
Общая прибыль:
15 502.37 USD (108 565 pips)
Общий убыток:
-6 791.63 USD (65 753 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (110.19 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 477.69 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
90.99%
Макс. загрузка депозита:
74.07%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
8.23
Длинных трейдов:
501 (79.02%)
Коротких трейдов:
133 (20.98%)
Профит фактор:
2.28
Мат. ожидание:
13.74 USD
Средняя прибыль:
36.65 USD
Средний убыток:
-32.19 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-746.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 011.50 USD (10)
Прирост в месяц:
1.06%
Годовой прогноз:
14.20%
Алготрейдинг:
54%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
231.57 USD
Максимальная:
1 058.91 USD (4.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.13% (783.49 USD)
По эквити:
19.30% (6 284.35 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDCHF! 219
USDJPY! 142
USDCAD! 140
EURUSD! 133
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDCHF! 5.3K
USDJPY! 1.4K
USDCAD! 1.1K
EURUSD! 918
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDCHF! 16K
USDJPY! 21K
USDCAD! 6.2K
EURUSD! -51
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +813.89 USD
Худший трейд: -231 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +110.19 USD
Макс. убыток в серии: -746.06 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Forex.com-Live 536" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Точные форекс-сигналы, основанные на проверенной, запатентованной торговой методике. Каждая сделка вручную исполняется по инструментам EU, UJ, UCAD и UCHF и предоставляется только тогда, когда рыночные условия соответствуют нашим высоковероятным критериям. Никакого постоянного шума — только качество.
Проверенные результаты в реальном времени автоматически публикуются через MQL5 для полной прозрачности. Подписчики получают сделки с точными уровнями входа, стоп-лосса и тейк-профита, что обеспечивает ясность от начала до завершения сделки.
Разработано как для начинающих, так и для опытных трейдеров, которые ценят стабильность, дисциплину и честность. Присоединяйтесь и получите сигналы, созданные на основе терпения, точности и многолетнего опыта работы на рынке.
Средняя оценка:
Timon Kim
136
Timon Kim 2025.11.19 00:14 
 

I am not receiving SL/TP. Can you help?

2025.12.01 19:47
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.21 13:12
No swaps are charged on the signal account
2025.09.26 08:42
No swaps are charged
2025.09.26 08:42
No swaps are charged
2025.08.28 09:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 12:17
No swaps are charged on the signal account
2025.08.11 12:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
