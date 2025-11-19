Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Forex.com-Live 536" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Точные форекс-сигналы, основанные на проверенной, запатентованной торговой методике. Каждая сделка вручную исполняется по инструментам EU, UJ, UCAD и UCHF и предоставляется только тогда, когда рыночные условия соответствуют нашим высоковероятным критериям. Никакого постоянного шума — только качество.

Проверенные результаты в реальном времени автоматически публикуются через MQL5 для полной прозрачности. Подписчики получают сделки с точными уровнями входа, стоп-лосса и тейк-профита, что обеспечивает ясность от начала до завершения сделки.

Разработано как для начинающих, так и для опытных трейдеров, которые ценят стабильность, дисциплину и честность. Присоединяйтесь и получите сигналы, созданные на основе терпения, точности и многолетнего опыта работы на рынке.