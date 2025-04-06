SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Super Bullion 3
Rinaldo Adi Sarosa

Super Bullion 3

Rinaldo Adi Sarosa
0 recensioni
Affidabilità
49 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 161%
ICMarketsSC-Live22
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
278
Profit Trade:
151 (54.31%)
Loss Trade:
127 (45.68%)
Best Trade:
502.68 USD
Worst Trade:
-519.00 USD
Profitto lordo:
14 567.17 USD (184 961 pips)
Perdita lorda:
-15 321.27 USD (172 084 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (776.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
776.87 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
24.69%
Massimo carico di deposito:
5.46%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.17
Long Trade:
176 (63.31%)
Short Trade:
102 (36.69%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-2.71 USD
Profitto medio:
96.47 USD
Perdita media:
-120.64 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-2 515.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 515.60 USD (7)
Crescita mensile:
9.30%
Previsione annuale:
112.88%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 142.51 USD
Massimale:
4 373.68 USD (158.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
59.49% (4 373.68 USD)
Per equità:
10.96% (411.24 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 278
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -754
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 13K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +502.68 USD
Worst Trade: -519 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +776.87 USD
Massima perdita consecutiva: -2 515.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live22" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live07
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
ICMarkets-Live18
0.83 × 18
ICMarketsSC-Live11
1.08 × 80
ICMarketsSC-Live32
1.18 × 596
ICMarketsSC-Live24
1.31 × 1232
ICMarkets-Live14
2.00 × 13
Tickmill-Live05
2.61 × 41
ICMarkets-Live02
2.63 × 75
ICMarketsSC-Live03
3.21 × 126
ICMarkets-Live20
3.78 × 54
ICMarketsSC-Live02
4.02 × 41
Alpari-ECN1
4.54 × 13
ICMarketsSC-Live12
4.84 × 204
Tickmill-Live
4.92 × 12
ICMarkets-Live03
5.08 × 135
Pepperstone-Edge01
5.16 × 129
ICMarkets-Live09
5.92 × 158
ICMarkets-Live10
6.50 × 2
Pepperstone-Edge09
6.54 × 68
ICMarketsSC-Live19
6.70 × 192
ICMarkets-Live12
6.73 × 63
ICMarkets-Live16
7.20 × 218
Exness-Real9
7.97 × 261
ICMarkets-Live22
8.20 × 456
9 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Forex EA that incorporates in neural networks and deep learning... my target is to get steady profit in long term

with minimum drawdown..

leverage 1:500

PLEASE ONLY USE THE BEST VPS AND BROKER

LOW SPREAD BROKER LIKE ICMARKETS

MY BASE CURRENCY IS USD

FAST VPS WITH LOW LATENCY / PING LIKE https://www.commercialnetworkservices.com/

MT4


you can read this article how to subscribe signals-->

https://www.mql5.com/en/articles/523

https://www.mql5.com/en/forum/189731  (MT4)

https://www.mql5.com/en/forum/336422  (MT5)

How to get the same lotsizes with the signal 


Non ci sono recensioni
2025.07.18 09:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.14 08:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.10 09:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.07 17:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.07 14:16
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.09% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.06 14:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Super Bullion 3
30USD al mese
161%
0
0
USD
4.4K
USD
49
100%
278
54%
25%
0.95
-2.71
USD
59%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.