- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|278
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-754
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|13K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live22" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|0.83 × 18
|
ICMarketsSC-Live11
|1.08 × 80
|
ICMarketsSC-Live32
|1.18 × 596
|
ICMarketsSC-Live24
|1.31 × 1232
|
ICMarkets-Live14
|2.00 × 13
|
Tickmill-Live05
|2.61 × 41
|
ICMarkets-Live02
|2.63 × 75
|
ICMarketsSC-Live03
|3.21 × 126
|
ICMarkets-Live20
|3.78 × 54
|
ICMarketsSC-Live02
|4.02 × 41
|
Alpari-ECN1
|4.54 × 13
|
ICMarketsSC-Live12
|4.84 × 204
|
Tickmill-Live
|4.92 × 12
|
ICMarkets-Live03
|5.08 × 135
|
Pepperstone-Edge01
|5.16 × 129
|
ICMarkets-Live09
|5.92 × 158
|
ICMarkets-Live10
|6.50 × 2
|
Pepperstone-Edge09
|6.54 × 68
|
ICMarketsSC-Live19
|6.70 × 192
|
ICMarkets-Live12
|6.73 × 63
|
ICMarkets-Live16
|7.20 × 218
|
Exness-Real9
|7.97 × 261
|
ICMarkets-Live22
|8.20 × 456
Forex EA that incorporates in neural networks and deep learning... my target is to get steady profit in long term
with minimum drawdown..
leverage 1:500
PLEASE ONLY USE THE BEST VPS AND BROKER
LOW SPREAD BROKER LIKE ICMARKETS
MY BASE CURRENCY IS USD
FAST VPS WITH LOW LATENCY / PING LIKE https://www.commercialnetworkservices.com/
MT4
you can read this article how to subscribe signals-->
https://www.mql5.com/en/articles/523
https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)
https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)
How to get the same lotsizes with the signal
USD
USD
USD