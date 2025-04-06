SinyallerBölümler
Rinaldo Adi Sarosa

Super Bullion 3

Rinaldo Adi Sarosa
0 inceleme
Güvenilirlik
49 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 161%
ICMarketsSC-Live22
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
278
Kârla kapanan işlemler:
151 (54.31%)
Zararla kapanan işlemler:
127 (45.68%)
En iyi işlem:
502.68 USD
En kötü işlem:
-519.00 USD
Brüt kâr:
14 567.17 USD (184 961 pips)
Brüt zarar:
-15 321.27 USD (172 084 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (776.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
776.87 USD (8)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
24.69%
Maks. mevduat yükü:
5.46%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
-0.17
Alış işlemleri:
176 (63.31%)
Satış işlemleri:
102 (36.69%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-2.71 USD
Ortalama kâr:
96.47 USD
Ortalama zarar:
-120.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-2 515.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 515.60 USD (7)
Aylık büyüme:
9.30%
Yıllık tahmin:
112.88%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 142.51 USD
Maksimum:
4 373.68 USD (158.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
59.49% (4 373.68 USD)
Varlığa göre:
10.96% (411.24 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 278
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -754
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 13K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +502.68 USD
En kötü işlem: -519 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +776.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 515.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live22" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live07
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
ICMarkets-Live18
0.83 × 18
ICMarketsSC-Live11
1.08 × 80
ICMarketsSC-Live32
1.18 × 596
ICMarketsSC-Live24
1.31 × 1232
ICMarkets-Live14
2.00 × 13
Tickmill-Live05
2.61 × 41
ICMarkets-Live02
2.63 × 75
ICMarketsSC-Live03
3.21 × 126
ICMarkets-Live20
3.78 × 54
ICMarketsSC-Live02
4.02 × 41
Alpari-ECN1
4.54 × 13
ICMarketsSC-Live12
4.84 × 204
Tickmill-Live
4.92 × 12
ICMarkets-Live03
5.08 × 135
Pepperstone-Edge01
5.16 × 129
ICMarkets-Live09
5.92 × 158
ICMarkets-Live10
6.50 × 2
Pepperstone-Edge09
6.54 × 68
ICMarketsSC-Live19
6.70 × 192
ICMarkets-Live12
6.73 × 63
ICMarkets-Live16
7.20 × 218
Exness-Real9
7.97 × 261
ICMarkets-Live22
8.20 × 456
9 daha fazla...
Forex EA that incorporates in neural networks and deep learning... my target is to get steady profit in long term

with minimum drawdown..

leverage 1:500

PLEASE ONLY USE THE BEST VPS AND BROKER

LOW SPREAD BROKER LIKE ICMARKETS

MY BASE CURRENCY IS USD

FAST VPS WITH LOW LATENCY / PING LIKE https://www.commercialnetworkservices.com/

MT4


you can read this article how to subscribe signals-->

https://www.mql5.com/en/articles/523

https://www.mql5.com/en/forum/189731  (MT4)

https://www.mql5.com/en/forum/336422  (MT5)

How to get the same lotsizes with the signal 


İnceleme yok
2025.07.18 09:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.14 08:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.10 09:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.07 17:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.07 14:16
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.09% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.06 14:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Super Bullion 3
Ayda 30 USD
161%
0
0
USD
4.4K
USD
49
100%
278
54%
25%
0.95
-2.71
USD
59%
1:500
