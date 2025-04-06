Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live22" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live07 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live22 0.00 × 1 ICMarkets-Live18 0.83 × 18 ICMarketsSC-Live11 1.08 × 80 ICMarketsSC-Live32 1.18 × 596 ICMarketsSC-Live24 1.31 × 1232 ICMarkets-Live14 2.00 × 13 Tickmill-Live05 2.61 × 41 ICMarkets-Live02 2.63 × 75 ICMarketsSC-Live03 3.21 × 126 ICMarkets-Live20 3.78 × 54 ICMarketsSC-Live02 4.02 × 41 Alpari-ECN1 4.54 × 13 ICMarketsSC-Live12 4.84 × 204 Tickmill-Live 4.92 × 12 ICMarkets-Live03 5.08 × 135 Pepperstone-Edge01 5.16 × 129 ICMarkets-Live09 5.92 × 158 ICMarkets-Live10 6.50 × 2 Pepperstone-Edge09 6.54 × 68 ICMarketsSC-Live19 6.70 × 192 ICMarkets-Live12 6.73 × 63 ICMarkets-Live16 7.20 × 218 Exness-Real9 7.97 × 261 ICMarkets-Live22 8.20 × 456 9 daha fazla...