ELA: Envela Corporation
7.81 USD 0.12 (1.56%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ELA ha avuto una variazione del 1.56% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.46 e ad un massimo di 7.96.
Segui le dinamiche di Envela Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
7.46 7.96
Intervallo Annuale
5.10 7.96
- Chiusura Precedente
- 7.69
- Apertura
- 7.53
- Bid
- 7.81
- Ask
- 8.11
- Minimo
- 7.46
- Massimo
- 7.96
- Volume
- 224
- Variazione giornaliera
- 1.56%
- Variazione Mensile
- 4.69%
- Variazione Semestrale
- 25.36%
- Variazione Annuale
- 44.63%
21 settembre, domenica