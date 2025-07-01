Währungen / ELA
ELA: Envela Corporation
7.52 USD 0.17 (2.21%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ELA hat sich für heute um -2.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.52 bis zu einem Hoch von 7.53 gehandelt.
Verfolgen Sie die Envela Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
7.52 7.53
Jahresspanne
5.10 7.87
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.69
- Eröffnung
- 7.53
- Bid
- 7.52
- Ask
- 7.82
- Tief
- 7.52
- Hoch
- 7.53
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- -2.21%
- Monatsänderung
- 0.80%
- 6-Monatsänderung
- 20.71%
- Jahresänderung
- 39.26%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K