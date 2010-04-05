Smart Soldier
- Experts
- Maria Rosaria Stradiotti
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 6
SMART SOLDIER è un EA multivaluta, funziona su 9 coppie, può funzionare su qualsiasi broker, con qualsiasi spread.
Ha una buona precisione.
Questo EA ha una crescita settimanale del conto perché le scommesse vengono fatte solo ed esclusivamente dopo un'accurata e studiata ricerca delle tendenze.
Prima di aprire qualsiasi posizione, l'esperto verifica che la maggior parte dei tempi indichi lo stesso andamento.
Se si verifica un cambio di tendenza, l'esperto cercherà di chiudere le posizioni con il sistema Basket, evitando grandi drawdown e prelievi eccessivi.
Questo EA è stato integrato con un sistema di trading multi-coppia, quindi questo EA è sufficiente solo per essere installato su un grafico. Inoltre, questo Ea non funzionerà su BACKTESTING.
Prova prima un account demo per almeno una settimana. Inoltre, familiarizza con te stesso e capisci come funziona Smart Soldier Ea, quindi usalo solo con un account reale.
Raccomandazione:
* Saldo minimo del conto: 500 $ (ma può funzionare su 300 $)
* Coppie: EURUSD
* Timeframe: M1
Spero che fornirai recensioni e commenti in modo che Smart Soldier EA possa crescere e ricevere gli ultimi aggiornamenti
Contattami per qualsiasi informazione o assistenza pre e post vendita