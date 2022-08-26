Multi Currency Forex Indicator

28 mercati in un unico indicatore!
Sono disponibili 8 linee e ognuna rappresenta una valuta { EUR - USD - GBP - JPY - AUD - NZD - CAD - CHF }.


Cosa fa?

Calcola un oscillatore personalizzato su tutte i 28 cambi del Forex e traccia la forza di ciascuna valuta.
In questo modo è possibile analizzare la tendenza e la volatilità su multivaluta.
Inoltre, cliccando su due valute diverse, il mercato cambia istantaneamente, quindi è molto utile per navigare i mercati valutari.


Come usarlo?

È possibile utilizzare questo indicatore per individuare le vere contrazioni del mercato quando due linee sono vicine per almeno 10 candele.
Oppure
Si può usare questo indicatore per cogliere la tendenza quando due linee si incrociano.


Dove può essere utilizzato?

Su tutte le 28 coppie Forex.


A chi è rivolto questo indicatore?

Sia a chi ha esperienza nel trading sia a chi è alle prime armi.


Quali input si possono modificare?

È possibile modificare il periodo dell'oscillatore, gli input di rallentamento e il timeframe.
Più sono alti e più l'indicatore sarà lento ovvero ci saranno meno segnali.
È lo stesso concetto per ogni oscillatore.
Se il periodo di calcolo è alto, si avranno meno segnali.


Filtro:
Jason Mimic
38
Jason Mimic 2023.01.24 16:51 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Rispondi alla recensione