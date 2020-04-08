ReTest Histogram mr
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.2
- Aggiornato: 19 aprile 2024
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "ReTest Histogram" per MT4, senza ridisegno.
- L'indicatore ReTest_Histogram può essere utilizzato per la ricerca di segnali di ingresso nella direzione del trend principale dopo il nuovo test del livello S/R forte.
- L'istogramma ReTest può essere di 2 colori: rosso per il trend ribassista e verde per quello rialzista.
- Quando vedi colonne istogramma consecutive stabili dello stesso colore, significa che si è verificato un nuovo trend.
- Il segnale ReTest è 1 colonna con colore opposto nell'istogramma e la colonna successiva con colore del trend (vedi le immagini).
- L'indicatore ha avvisi integrati per dispositivi mobili e PC.
COME USARE l'indicatore:
- per segnali di ACQUISTO: istogramma verde continuo stabile (trend rialzista) + 1 colonna rossa sull'istogramma (nuovo test) + 1 colonna verde (apri qui un trade Long). - per segnali di VENDITA: istogramma rosso continuo e costante (tendenza al ribasso) +1 colonna verde sull'istogramma (retest) +1 colonna rossa (apri qui una posizione Short).
