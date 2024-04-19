ReTest Histogram mr
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.2
- Güncellendi: 19 Nisan 2024
- Etkinleştirmeler: 10
Crypto_Forex Göstergesi "ReTest Histogramı" MT4 için, Yeniden Boyama Yok.
- ReTest_Histogram göstergesi, güçlü S/R seviyesinin yeniden test edilmesinden sonra ana trend yönüne giriş sinyallerinin aranması için kullanılabilir.
- ReTest Histogramı 2 renkte olabilir: düşüş trendi için kırmızı ve yükseliş trendi için yeşil.
- Aynı renkte sabit ardışık histogram sütunları gördüğünüzde bu, yeni bir trendin gerçekleştiği anlamına gelir.
- ReTest sinyali, histogramda zıt renkte 1 sütun ve trend renginde bir sonraki sütundur (resimlere bakın).
- Göstergede yerleşik Mobil ve PC uyarıları bulunur.
Gösterge NASIL KULLANILIR:
- SATIN AL sinyalleri için: sabit sürekli yeşil histogram (yukarı trend) +1 histogramda kırmızı sütun (yeniden test) +1 yeşil sütun (buradan Uzun işlem açın). - SATIŞ sinyalleri için: sabit sürekli kırmızı histogram (aşağı yönlü trend) +1 yeşil sütun histogramda (tekrar test) +1 kırmızı sütun (burada Kısa işlem açın).
