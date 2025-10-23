MQL4 Esperti
Specifiche
Ho già un codice base , per creare un EA per Xauusd, logica semplice ,pivot Fibonacci calcolati e disegnati giornalmente, ingresso buy sopra Pivot di X dollari impostabile su input, sl sotto pivot di X dollari inpostabile da input, stessa cosa ingresso sell ,trailing stop ,e possibilità di scegliere r1 r2 r3 come target potendo a scelta parzializzare i profitti, stessa cosa in sell con s1 s2 s3,sell solo quando ha chiuso buy e viceversa
Con risposta
1
Valutazioni
Progetti
227
31%
Arbitraggio
16
44% / 25%
In ritardo
1
0%
In elaborazione
2
Valutazioni
Progetti
537
40%
Arbitraggio
30
57% / 3%
In ritardo
56
10%
Gratuito
Pubblicati: 11 codici
3
Valutazioni
Progetti
616
33%
Arbitraggio
34
38% / 47%
In ritardo
10
2%
Occupato
4
Valutazioni
Progetti
1675
49%
Arbitraggio
52
71% / 12%
In ritardo
37
2%
Gratuito
Informazioni sul progetto
Budget
30 - 200 USD
IVA (22%): 6.6 - 44 USD
Totale: 37 - 244 USD
Per lo sviluppatore27 - 180 USD
Cliente
Ordini effettuati1
Numero di arbitraggi0