Pivot fibo daily_xau MQL4 Esperti

Specifiche

Ho già un codice base , per creare un EA per Xauusd, logica semplice ,pivot Fibonacci calcolati e disegnati giornalmente, ingresso buy sopra Pivot di X dollari impostabile su input, sl sotto pivot di X dollari inpostabile da input, stessa cosa ingresso sell ,trailing stop ,e possibilità di scegliere r1 r2 r3 come target potendo a scelta parzializzare i profitti, stessa cosa in sell con s1 s2 s3,sell solo quando ha chiuso buy e viceversa