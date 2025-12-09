Librerie: IncGUI_ColorInput

Nuovo commento
 

IncGUI_ColorInput:

Un controllo grafico per l'input del colore.

IncGUI_ColorInput

Author: Dmitry Fedoseev

 
un capolavoro.
 

Ottima implementazione!

L'unica cosa è che il clic sul controllo picker (che è un "input colore") non funziona sempre, perché a volte quando si fa clic su di esso, il pulsante viene spostato involontariamente.

Imho, per i picker è meglio catturare l'evento mousedown che si verifica a CHARTEVENT_MOUSE_MOVE con sparam=1. Per i selezionatori di colori sul web è esattamente così che si fa.

 
Dima è un essere umano, mette in scena cose tali per la gente che è incredibile.
 
Urain:
Dima è un essere umano, mette in campo cose tali per la gente che vi stupiranno.
+1
Nuovo commento