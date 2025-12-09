Librerie: IncGUI_ColorInput
un capolavoro.
Ottima implementazione!
L'unica cosa è che il clic sul controllo picker (che è un "input colore") non funziona sempre, perché a volte quando si fa clic su di esso, il pulsante viene spostato involontariamente.
Imho, per i picker è meglio catturare l'evento mousedown che si verifica a CHARTEVENT_MOUSE_MOVE con sparam=1. Per i selezionatori di colori sul web è esattamente così che si fa.
Dima è un essere umano, mette in scena cose tali per la gente che è incredibile.
Urain:+1
Dima è un essere umano, mette in campo cose tali per la gente che vi stupiranno.
Dima è un essere umano, mette in campo cose tali per la gente che vi stupiranno.
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
IncGUI_ColorInput:
Un controllo grafico per l'input del colore.
Author: Dmitry Fedoseev