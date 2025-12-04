Indicatori: Percentage of Trend
Automated-Trading:
Autore: biantoro kunarto
CIAO Biantoro,
Sono molto interessato a questo indicatore, ma vorrei l'indicatore sulla mia MT4. Si può fare su MQL4? Spero davvero di poter ricevere una risposta da te. Grazie.
Controllare questo indi
File:
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Percentage of Trend:
Questo indicatore viene utilizzato per calcolare il trend.
Author: Biantoro Kunarto