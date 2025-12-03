Indicatori: Prezzo sul canale di Bollinger
Grazie per questo indicatore, i miei grafici tendono ad essere molto movimentati, è bello poter isolare la BB in questo modo, ben fatto ;)
Il cambio di tendenza è un po' lento sulle bande, è possibile combinarlo con un adx / rsi veloce o anche con un incrocio di 2 bande di colore diverso per ID cambio di tendenza più veloce?
colorare le barre se non è troppo disturbo, grazie.
Prezzo sul canale di Bollinger:
L'indicatore disegna le bande di Bolinger relative alla media mobile e alla proiezione delle barre di prezzo in una finestra separata.
Author: Sergey Porphiryev