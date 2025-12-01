Librerie: Modulo di segnali di trading basato sull'indicatore ColorJFatl
Stavo cercando un esempio di come utilizzare i tacchini personalizzati nella classe dei segnali. Ho trovato degli esempi, e vi ringrazio per questo.
Tuttavia, a un esame più attento, è emerso che i metodi CJFatlSignal::ValidationSettings e CJFatlSignal::InitIndicators non chiamano i corrispondenti metodi virtuali della classe padre!!!!! Cosa comporta questo? Mancata impostazione del flag della fase di inizializzazione e, di conseguenza, mancata creazione dei buffer delle serie temporali. Gli autori non leggono affatto i sorgenti della libreria? Il segnale non richiede le serie temporali nel suo lavoro. Altrove non lo farà.
Come un tale fallimento epico abbia superato il controllo e sia stato pubblicato è un mistero.
Modulo di segnali di trading basato sull'indicatore ColorJFatl:
Modulo segnali di trading per MQL5 Wizard. Il cambiamento di colore dell'indicatore ColorJFatl serve come segnale per aprire posizioni.
Author: Nikolay Kositsin