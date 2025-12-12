Discussione sull’articolo "I metodi di William Gann (Parte I): Creazione dell'indicatore Angoli di Gann"
Qui si sta pervertendo ancora e ancora.... )))
Molto tempo fa per MT4 è stato scritto l'indicatore corretto per costruire gli angoli di Gann. Si chiama box o template.
Nessuno ha scritto niente di più sensato fino ad ora. Se hanno scritto, sono solo monchi dell'idea stessa di Gann.
Esiste anche un indicatore per MT5, ma è un po' difettoso su H1 e oltre.
Ганн верил, что рынки движутся в предсказуемых геометрических паттернах и что эти движения можно предвидеть, используя комбинацию математики, геометрии и астрологии
L'articolo è incompleto e non descrive il metodo associato all'astrologia, il che solleva delle domande:
Gunn era l'unico a credere o era qualcun altro?
È necessario costruire gli angoli di notte guardando le stelle o di giorno guardando il sole? È possibile costruire angoli in qualsiasi momento, ma prendere una decisione di trading guardando le stelle?
Se il tempo è nuvoloso e non si possono vedere le stelle, il trading viene annullato o anche la costruzione degli angoli viene annullata? Oppure è possibile utilizzare il sole di giorno?
Ho bisogno di un telescopio o posso farne a meno, dopotutto si tratta di astronomia.
È necessario acquistare i Tarocchi o è sufficiente mettere un goniometro sul monitor?
E molte altre domande, trascritte dal WIKI.
Стратегии прогнозирования рынка Ганна основывались на методах, применяемых в геометрии, астрономии, астрологии и античной математике. Ганн написал ряд книг по биржевой торговле
--
Ci saranno altre parti di articoli che toccheranno il metodo dell'astronomia e dell'astrologia per capire meglio il metodo di applicazione nel trading reale?
Gunn era un buon marketer ma un pessimo trader (non è un segreto).
Sì, ci saranno altre due parti: quella sul quadrato di Gunn e quella più interessante - sull'analisi astrologica, sull'influenza della posizione del Sole e dei pianeti sui mercati di Python. La seconda riesce a trovare cose molto interessanti che voglio rivelare.
O Signore del grande mercato Forex, e altri mercati, dirci il Mistero, come su m5 intraday Gannu sulla luna e fighe nel cielo per cercare inversioni ...
P.S. - Il modello di Gann è già stato padroneggiato, puoi dirci qual è il suo segreto principale?!
Non c'è più
Nocher, perché non pisci su Zvizdarasov....?
Ingenuo ALgotrader, dicci, su quali modelli mat. va il mercato, su quali angoli, in quali zone di prezzo che terminano con il numero 9 (nove), etc. etc. etc.
Scommetto 1.000 sterline che perderai... :)))) All'asilo, a mangiare ancora semolino...
Sì, ci saranno altre due parti: quella sul quadrato di Gunn e quella più interessante - sull'analisi astrologica, sull'influenza della posizione del Sole e dei pianeti sui mercati di Python. Il secondo riesce a trovare cose molto interessanti che voglio rivelare.
Sarebbe interessante avere una retrospettiva su Gunn: che periodo era, su cosa faceva trading e come erano organizzati i mercati in quel periodo.
Sarebbe interessante avere una retrospettiva su Gunn: che periodo era, su cosa operava e come erano organizzati i mercati all'epoca.
Giusto, è vissuto 100 anni fa.
Il mercato non faceva trading sul forex
C'erano scambi cartacei, più spesso per posta.
Non c'erano computer.
È più facile elencare quello che c'era.
Fece una dozzina di operazioni e alla fine decise di fare soldi vendendo libri senza valore(infotsygan).
Действительно, Ганн твердо верил в астрологию и нумерологию и часто вплетал мистицизм в свои торговые методы . Хотя он утверждал, что заработал миллионы на торговле, позже исследователи узнали, что на момент его смерти поместье Ганна стоило всего 100 000 долларов.
La principale fonte di guadagno era il marketing.
Metodo di marketing ancora oggi, altrimenti non si possono fare soldi.
--
Se hai seguito il corso e non ha funzionato - e non funzionerà, come è logico che sia - ti verrà detto che non stai confrontando correttamente le stelle tra i pianeti.
--
Beh, il fatto è che NESSUNO TI DIMOSTRERA' MAI UN FATTO SU QUESTA COSA, perché NESSUNO LO HA.
I Gunnisti si limiteranno a blaterare: che io ho, che io, dove ci sei tu, 10 esperienza, "ho mangiato il cane" e così via. Ma in realtà, un topo morto ha mangiato un topo morto, e non ha capito nulla.
Il nuovo articolo I metodi di William Gann (Parte I): Creazione dell'indicatore Angoli di Gann è stato pubblicato:
La strategia Angle Bounce si basa sul presupposto che le linee angolari di Gann agiscono spesso come livelli di supporto o resistenza. Il trader cerca le situazioni in cui il prezzo si avvicina a una linea angolare di Gann (in particolare 1x1 o 2x1) e rimbalza da essa. L'entrata in posizione avviene dopo la conferma di un rimbalzo, ad esempio la formazione di un pattern di inversione delle candele.
Un'altra strategia popolare è l'Angle Breakout. In questo caso il trader attende che il prezzo sfondi un'importante linea angolare di Gann, soprattutto se questo è accompagnato da un aumento del volume di trading. Un breakout al rialzo può segnalare una potenziale posizione lunga, mentre un breakout al ribasso può segnalare una posizione corta.
La strategia Gann Fan utilizza angoli multipli che si irradiano da un singolo punto per formare una struttura a ventaglio. Il trader analizza il modo in cui il prezzo interagisce con le varie linee del ventaglio, utilizzandole per determinare i livelli di supporto e resistenza e i potenziali punti di inversione.
La combinazione di angoli e cicli temporali è una strategia più complessa in cui il trader combina gli angoli di Gann con il concetto di cicli temporali, anch'esso sviluppato da Gann. Qui vengono analizzati i punti di intersezione di importanti linee temporali con gli angoli di Gann per determinare i momenti critici per entrare o uscire dal mercato.
La strategia multi-timeframe prevede l'analisi degli angoli di Gann su diversi timeframe. Ad esempio, un trader potrebbe utilizzare un angolo 1x1 su un grafico giornaliero per determinare la tendenza generale, e poi passare a un grafico orario per cercare punti di ingresso utilizzando angoli più ripidi.
Autore: Yevgeniy Koshtenko