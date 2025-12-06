Script: Notizie VLine
Gli spread Forex e le notizie (basato sull'articolo di dailyfx)
- Gli spread si basano sul prezzo di acquisto e di vendita di una coppia di valute.
- Gli spread sono variabili e possono cambiare durante le notizie.
- Osservate la normalizzazione degli spread, poco dopo gli eventi economici.
I mercati finanziari possono essere drasticamente influenzati dalle notizie economiche. Le notizie si susseguono durante la settimana di trading, come indicato dal calendario economico, e possono aumentare la volatilità del mercato e gli spread sulle coppie di valute preferite.
È indispensabile che i nuovi trader acquisiscano familiarità con ciò che può accadere durante questi eventi. Per prepararvi al meglio alle notizie in arrivo, esamineremo cosa succede agli spread Forex durante i mercati volatili.
Spread e notizie
Le notizie sono un noto momento di incertezza del mercato. Questi comunicati sul calendario economico avvengono sporadicamente e, a seconda che le aspettative vengano soddisfatte o meno, possono causare una rapida fluttuazione dei prezzi. Proprio come i trader al dettaglio, i grandi fornitori di liquidità non conoscono l'esito delle notizie prima del loro rilascio! Per questo motivo, cercano di compensare alcuni dei loro rischi allargando gli spread.
Qui sopra è riportato un esempio di spread durante il rilascio del numero di occupazione NFP di gennaio. Si noti come gli spread sulle principali coppie Forex si siano allargati. Anche se si è trattato di un evento temporaneo, finché il mercato non si normalizzerà i trader dovranno sopportare costi di trading più elevati.
Gestire lo spread
È importante ricordare che gli spread sono variabili, ovvero non rimangono sempre gli stessi e cambiano quando i fornitori di liquidità modificano i loro prezzi. Qui sopra possiamo vedere come gli spread si normalizzino rapidamente dopo la notizia. In 5 minuti, gli spread sull'EURUSD sono passati da 6,4 pip a 1,4 pip. Quindi, come si comportano i trader che vogliono eseguire gli ordini in base alle notizie?
I trader devono sempre considerare il rischio di negoziare mercati volatili. Una delle opzioni per il trading di eventi di cronaca è quella di eseguire immediatamente gli ordini a mercato, nella speranza che la volatilità del mercato copra l'aumento del costo dello spread. In alternativa, i trader possono aspettare che i mercati si normalizzino e poi approfittare della liquidità aggiuntiva una volta che l'attività di mercato si è calmata.
questo script non funziona per me, potete per favore controllarlo?
Eseguendolo, ottengo questo:
è stato compilato senza alcun errore o avviso,
molte volte ho usato questo script e andava bene, ma ora non funziona! . sapete qual è il problema?
È necessario prima aggiungere le notizie al grafico. Poi eseguire lo script.
:-)
thx.
Installato, non viene visualizzato
Notizie VLine:
Lo script visualizza linee verticali sul grafico in corrispondenza dei punti di rilascio delle notizie.
Author: Mykola Demko