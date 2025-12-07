Indicatori: MA mass cloud

Nuvole formate dalle masse di medie mobili di periodi diversi.

Author: klbeei

Potresti fare una versione in mq4, sembra molto interessante.
 
Potresti fare una versione in mq4, sembra molto interessante.
In effetti mi dispiace, ho provato ma non ci sono riuscito. Ho dimenticato che l'altro era MQL4.
Poiché si tratta solo di un numero di MA sovrapposti,
Se molti MA vengono visualizzati normalmente, riterrò che sia sufficiente.
e scusate per il mio cattivo inglese.
 
Salve, ho visto e scaricato il vostro indicatore MA nass cloud. Lo trovo molto valido per la determinazione del trend. Può dirmi se e come utilizza l'indicatore per determinare i punti di entrata e di uscita? Grazie mille in anticipo.
VG
