Script: Salvare la cronologia in HST
perché viene utilizzato OFFLINE_RECORD_SIZE
quando
int position=bars_back*OFFLINE_RECORD_SIZE;
sempre 0?
Tutto ciò è stato fatto per rendere universale la funzione WriteOfflineBar, ovvero la funzione di scrittura dei dati nel file storico.
Ad esempio, se è necessario aggiornare il valore di una barra che si trova a metà della cronologia, ad esempio la penultima, si specifica bars_back=1 e questa viene aggiornata.
Ciao. Si prega di guardare questo codice:
https://www.mql5.com/en/code/9358
- voti: 10
- 2009.12.16
- baramantan
- www.mql5.com
Grazie per la rapida risposta. Sto testando questo sistema Renko nel mercato Forex, ma il mio problema è che non ho un segnale in tempo reale nella borsa brasiliana, solo nella nuova MT5, quindi per poter usare i grafici Renko sulla MT4 ho bisogno che il file .hst venga aggiornato con i dati storici in tempo reale attraverso la MT5 con il vostro script o indicatore (savehistoryhst.mq5). Potete aggiungere una routine di aggiornamento dei dati in tempo reale, simile a quella di periodcon.mq4 convertita in MQ5? Poi apro un grafico sulla MT5, carico lo script e apro il mio file .hst di accesso alla MT4 con gli aggiornamenti in tempo reale, sarebbe possibile?
Grazie!
Se il file hst viene importato nella MT4 con il nome di uno strumento che non è presente nell'ambiente di mercato, il grafico visualizza le quotazioni con un numero di cifre inferiore a quello specificato nel file. Ad esempio, non 5 ma solo 4.
Questo impedisce il confronto delle quotazioni. Per questo motivo possiamo seguire un'altra strada. Creare un file con il nome dello strumento MT4 esistente e specificare un timeframe non standard, ad esempio 11, 23, ecc.
Per impostare il nome dello strumento e il timeframe richiesti, ci sono le impostazioni corrispondenti nello script.
Salvare la cronologia in HST:
Lo script salva la cronologia delle quotazioni nel formato HST. Questo formato di file è supportato da MetaTrader 4 e può essere importato nella cronologia delle quotazioni del terminale o aperto come grafico indipendente.
Author: Andriy Voitenko