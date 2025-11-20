Script: Salvare la cronologia in HST

Salvare la cronologia in HST:

Lo script salva la cronologia delle quotazioni nel formato HST. Questo formato di file è supportato da MetaTrader 4 e può essere importato nella cronologia delle quotazioni del terminale o aperto come grafico indipendente.

Author: Andriy Voitenko

 

perché viene utilizzato OFFLINE_RECORD_SIZE

quando

int position=bars_back*OFFLINE_RECORD_SIZE;

sempre 0?

 
Tutto ciò è stato fatto per rendere universale la funzione WriteOfflineBar, ovvero la funzione di scrittura dei dati nel file storico.

Ad esempio, se è necessario aggiornare il valore di una barra che si trova a metà della cronologia, ad esempio la penultima, si specifica bars_back=1 e questa viene aggiornata.

 
Grazie
 
Salve signor Voytenko, mi chiamo Regis Karam, vengo dal Brasile e ho trovato molto interessante il suo script. Qui in Brasile abbiamo solo il segnale in tempo reale su metatrader 5, quindi pensavo che lei potesse aiutarmi a ottenere i nostri grafici in tempo reale in MT4 attraverso il suo script o eventualmente trasformare questo script in un indicatore che può aggiornare il file .hst (rel-time) in modo che io possa lavorare con il mio sistema di grafici renko online, è possibile? Conosco poco MQL5 e penso che sarebbe interessante avere un indicatore che funzioni in questo modo, non ho trovato nulla di simile su Internet.
Grazie,

Regis Karam
 
Ciao. Si prega di guardare questo codice:

https://www.mql5.com/en/code/9358

https://www.mql5.com/en/code/10766

Grazie per la rapida risposta. Sto testando questo sistema Renko nel mercato Forex, ma il mio problema è che non ho un segnale in tempo reale nella borsa brasiliana, solo nella nuova MT5, quindi per poter usare i grafici Renko sulla MT4 ho bisogno che il file .hst venga aggiornato con i dati storici in tempo reale attraverso la MT5 con il vostro script o indicatore (savehistoryhst.mq5). Potete aggiungere una routine di aggiornamento dei dati in tempo reale, simile a quella di periodcon.mq4 convertita in MQ5? Poi apro un grafico sulla MT5, carico lo script e apro il mio file .hst di accesso alla MT4 con gli aggiornamenti in tempo reale, sarebbe possibile?

Grazie!

 

Se il file hst viene importato nella MT4 con il nome di uno strumento che non è presente nell'ambiente di mercato, il grafico visualizza le quotazioni con un numero di cifre inferiore a quello specificato nel file. Ad esempio, non 5 ma solo 4.

Questo impedisce il confronto delle quotazioni. Per questo motivo possiamo seguire un'altra strada. Creare un file con il nome dello strumento MT4 esistente e specificare un timeframe non standard, ad esempio 11, 23, ecc.

Per impostare il nome dello strumento e il timeframe richiesti, ci sono le impostazioni corrispondenti nello script.

 
Ottimo script! Grazie.
 
Ottimo strumento! Ho dovuto utilizzare Chat GPT per definire alcuni messaggi di errore che sono stati stampati, ma alla fine sono riuscito a farlo funzionare. Grazie mille.
