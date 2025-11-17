Indicatori: Bezier

Un'alternativa alle medie mobili, ma con un ritardo inferiore e un fattore di sensibilità regolabile.

Author: Nikolay Kositsin

 
Devo prendere la versione MQL4?
 
sheriffonline:
Devo ottenere la versione MQL4?

Già indicato nella descrizione precedente: "Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 28.02.2008".

Link : https://www.mql5.com/it/code/7640

 
Sembra che la JMA.
 
Pulsestock:
Sembra JMA.
Più simile al T3. JMA ha un piccolo ritardo.
