Indicatori: Bezier
Devo prendere la versione MQL4?
sheriffonline:
Devo ottenere la versione MQL4?
Devo ottenere la versione MQL4?
Già indicato nella descrizione precedente: "Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 28.02.2008".
Sembra che la JMA.
Pulsestock:Più simile al T3. JMA ha un piccolo ritardo.
Sembra JMA.
Sembra JMA.
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Bezier:
Un'alternativa alle medie mobili, ma con un ritardo inferiore e un fattore di sensibilità regolabile.
Author: Nikolay Kositsin