Indicatori: BBands Stop v1
Automated-Trading:Grazie per il vostro indicatore, l'ho cercato per un po' di tempo per MT5, è possibile aggiungere un allarme ad esso? Nel frattempo cercherò di imparare a codificare e vedere se riesco a crearne uno, qualsiasi aiuto sarà molto apprezzato Grazie.
Autore: Nikolay Kositsin
Solo per farti sapere che ho fatto funzionare l'Alert sul tuo indicatore e ti ringrazio per averlo condiviso.
Salve signor Nikolay,
Potrebbe rilasciare la versione dell'istogramma delle bande?
Ciao,
Grazie per questo indicatore,
I codificatori, gentilmente, ci aiutano ad aggiungere l'allarme del pulsante a questo grande indicatore.
Grazie
Molto buono. Lo trovo molto utile per il mio trading Muhas Gracias ¡¡¡¡¡¡¡
qualsiasi base ea su questo Bbands stop ?????
BBands Stop v1:
Modifica dell'indicatore di tendenza "Bollinger Bands ®".
