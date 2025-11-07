Indicatori: BBands Stop v1

BBands Stop v1:

Modifica dell'indicatore di tendenza "Bollinger Bands ®".

BBands Stop v1

Author: Nikolay Kositsin

 
Automated-Trading:

Autore: Nikolay Kositsin

Grazie per il vostro indicatore, l'ho cercato per un po' di tempo per MT5, è possibile aggiungere un allarme ad esso? Nel frattempo cercherò di imparare a codificare e vedere se riesco a crearne uno, qualsiasi aiuto sarà molto apprezzato Grazie.
 

Solo per farti sapere che ho fatto funzionare l'Alert sul tuo indicatore e ti ringrazio per averlo condiviso.

 

Salve signor Nikolay,

Potrebbe rilasciare la versione dell'istogramma delle bande?

 

Ciao,

Grazie per questo indicatore,

I codificatori, gentilmente, ci aiutano ad aggiungere l'allarme del pulsante a questo grande indicatore.

Grazie

 
Molto buono. Lo trovo molto utile per il mio trading Muhas Gracias ¡¡¡¡¡¡¡
 
qualsiasi base ea su questo Bbands stop ?????
