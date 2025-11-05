Indicatori: Livelli frattali
Salve signor Kositsin.
Grazie per aver creato questo utile indicatore aggiungendo i punti per mostrare il breakout frattale.
Sarebbe possibile aggiungere un avviso (suono e finestra popup) quando la candela di breakout si chiude al di fuori della linea frattale?
Grazie.
RDG
Non so perché, ma l'indicatore non si aggiorna con le nuove quotazioni... per aggiornare il grafico bisogna cancellare l'indicatore e aggiungerlo di nuovo.
Peccato, sembra dare buoni segnali per il day trading.
Livelli frattali:
L'indicatore FractalLevels visualizza un canale costruito utilizzando i frattali.
Author: Nikolay Kositsin