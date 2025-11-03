Indicatori: iGDR_Fractal_Levels
Perché c'è solo un limite di 200 bar?
Buon indicatore... Buon lavoro...
Automated-Trading:L'indicatore non funziona
Autore: Nikolay Kositsin
Purtroppo, sì. Non funziona. 4 errori di compilazione, per di più stupidi. Ma l'indicatore è interessante.
errore in fase di compilazione
come risolverlo
File:
non può essere compilato a causa di errori
Benkele Goitsemodimo #: non può compilare a causa di errori
Corretto.
File:
//Indicatore interessante. Codice corretto
//+------------------------------------------------------------------+ //|iGDR_Fractal_Levels.mq5 | //| Copyright © 2008-2009, GreenDog, Russia | //|krot@inbox.ru | //+------------------------------------------------------------------+ //---- indicatore di paternità #property copyright "Copyright © 2008-2009, GreenDog". //---- link al sito web dell'autore #property link "krot@inbox.ru" //---- numero di versione dell'indicatore #property version "1.00" //---- disegnare l'indicatore nella finestra principale #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_plots 1 //+----------------------------------------------+ //|Dichiarazione di un'enumerazione | //+----------------------------------------------+ enum FRACTAL_MODE { MODE_HIGH_LOW=0, // da extrema MODE_LOW, // per vertice MODE_HIGH // da trogoli }; //+----------------------------------------------+ //|Dichiarazione di un'enumerazione | //+----------------------------------------------+ enum FRACTAL_TYPE { TYPE1=0, // rigoroso TYPE2 // non rigoroso }; //+----------------------------------------------+ //|| Parametri di ingresso dell'indicatore | //+----------------------------------------------+ input uint frNum_=2; // Numero di barre del frattale, 2=frattale a 5 barre, 3=frattale a 7 barre, ecc. input FRACTAL_TYPE frType= TYPE2; // Tipo di definizione del frattale 0=strict, 1=non-strict input FRACTAL_MODE frMode =MODE_HIGH_LOW; // Modalità input double dlt_=0.24; // Errore rispetto all'altezza media della barra input uint sBars_=200; // Numero di barre (max. 200) //---- input color BG1_Color = PaleGreen; // Colore di sfondo dei primi livelli input color TL1Color = Green; // Colore delle righe del primo livello input color BG2_Color = Yellow; // Colore di sfondo dei secondi livelli input color TL2Color = DarkOrange; // Colore delle linee dei secondi livelli input color BG3_Color = Pink; // Colore di sfondo dei terzi livelli input color TL3Color = Red; // Colore delle linee del terzo livello //+----------------------------------------------+ uint lastBars=0; uint frNum,sBars; datetime lastTime=0; color BGColor[3],TLColor[3]; double aData[240][2],aRes[3][2]; //+------------------------------------------------------------------+ //| Funzione di inizializzazione dell'indicatore personalizzata | //+------------------------------------------------------------------+ void OnInit() { //---- inizializzazione delle costanti frNum=frNum_; if(frNum_<2) frNum=2; sBars=sBars_; if(sBars_>200) sBars=200; if(sBars_<10) sBars=10; BGColor[0]=BG1_Color; BGColor[1]=BG2_Color; BGColor[2]=BG3_Color; TLColor[0]=TL1Color; TLColor[1]=TL2Color; TLColor[2]=TL3Color; //---- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Creazione di un'etichetta di testo| //+------------------------------------------------------------------+ void CreateTextLabel(long chart_id, // identificatore del grafico string name, // nome dell'oggetto int nwin, // indice della finestra datetime time1, // tempo di 1 livello di prezzo double price1, // 1 livello di prezzo color Color, // colore della linea string text, // testo string font, // font int fontsize) // dimensione del carattere { //---- ObjectCreate(chart_id,name,OBJ_TEXT,nwin,time1,price1); ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_COLOR,Color); ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_BACK,true); ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_SELECTED,true); ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_SELECTABLE,true); ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_ZORDER,true); ObjectSetString(chart_id,name,OBJPROP_FONT,font); ObjectSetString(chart_id,name,OBJPROP_TEXT,text); ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_FONTSIZE,fontsize); //---- } //+------------------------------------------------------------------+ //||Ripristino dell'etichetta di testo| //+------------------------------------------------------------------+ void SetTextLabel(long chart_id, // identificatore del grafico string name, // nome dell'oggetto int nwin, // indice della finestra datetime time1, // tempo di 1 livello di prezzo double price1, // 1 livello di prezzo color Color, // colore della linea int style, // stile di linea int width, // spessore della linea string text, // testo string font, // font int fontsize) // dimensione del carattere { //---- if(ObjectFind(chart_id,name)==-1) { CreateTextLabel(chart_id,name,nwin,time1,price1,Color,text,font,fontsize); } else { ObjectSetString(chart_id,name,OBJPROP_TEXT,text); ObjectMove(chart_id,name,0,time1,price1); ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_COLOR,Color); } //---- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Creare un canale| //+------------------------------------------------------------------+ void CreateChannel(long chart_id, // identificatore del grafico string name, // nome dell'oggetto int nwin, // indice della finestra datetime time1, // tempo di 1 livello di prezzo double price1, // 1 livello di prezzo datetime time2, // momento del livello di prezzo 2 double price2, // 2 livello dei prezzi datetime time3, // momento del livello di prezzo 3 double price3, // 3 livello dei prezzi color Color, // colore della linea int style, // stile di linea int width, // spessore della linea string text) // testo { //---- ObjectCreate(chart_id,name,OBJ_CHANNEL,nwin,time1,price1,time2,price2); ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_COLOR,Color); ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_STYLE,style); ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_WIDTH,width); ObjectSetString(chart_id,name,OBJPROP_TEXT,text); ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_FILL,true); ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_BACK,true); ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,true); ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_RAY,true); ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_SELECTED,true); ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_SELECTABLE,true); ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_ZORDER,true); //---- } //+------------------------------------------------------------------+ //|Reinstallazione del canale| //+------------------------------------------------------------------+ void SetChannel(long chart_id, // identificatore del grafico string name, // nome dell'oggetto int nwin, // indice della finestra datetime time1, // tempo di 1 livello di prezzo double price1, // 1 livello di prezzo datetime time2, // momento del livello di prezzo 2 double price2, // 2 livello dei prezzi datetime time3, // momento del livello di prezzo 3 double price3, // 3 livello dei prezzi color Color, // colore della linea int style, // stile di linea int width, // spessore della linea string text) // testo { //---- if(ObjectFind(chart_id,name)==-1) { CreateChannel(chart_id,name,nwin,time1,price1,time2,price2,time3,price3,Color,style,width,text); } else { ObjectSetString(chart_id,name,OBJPROP_TEXT,text); ObjectMove(chart_id,name,0,time1,price1); ObjectMove(chart_id,name,1,time2,price2); ObjectMove(chart_id,name,2,time3,price3); ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_COLOR,Color); } //---- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Creazione di una linea di tendenza| //+------------------------------------------------------------------+ void CreateTline(long chart_id, // identificatore del grafico string name, // nome dell'oggetto int nwin, // indice della finestra datetime time1, // tempo di 1 livello di prezzo double price1, // 1 livello di prezzo datetime time2, // momento del livello di prezzo 2 double price2, // 2 livello dei prezzi color Color, // colore della linea int style, // stile di linea int width, // spessore della linea string text) // testo { //---- ObjectCreate(chart_id,name,OBJ_TREND,nwin,time1,price1,time2,price2); ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_COLOR,Color); ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_STYLE,style); ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_WIDTH,width); ObjectSetString(chart_id,name,OBJPROP_TEXT,text); ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_BACK,false); ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,true); ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_RAY,true); ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_SELECTED,true); ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_SELECTABLE,true); ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_ZORDER,true); //---- } //+------------------------------------------------------------------+ //||Ripristino della linea di tendenza| //+------------------------------------------------------------------+ void SetTline(long chart_id, // identificatore del grafico string name, // nome dell'oggetto int nwin, // indice della finestra datetime time1, // tempo di 1 livello di prezzo double price1, // 1 livello di prezzo datetime time2, // momento del livello di prezzo 2 double price2, // 2 livello dei prezzi color Color, // colore della linea int style, // stile di linea int width, // spessore della linea string text) // testo { //---- if(ObjectFind(chart_id,name)==-1) { CreateTline(chart_id,name,nwin,time1,price1,time2,price2,Color,style,width,text); } else { ObjectSetString(chart_id,name,OBJPROP_TEXT,text); ObjectMove(chart_id,name,0,time1,price1); ObjectMove(chart_id,name,1,time2,price2); ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_COLOR,Color); } //---- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Trovare il frattale superiore| //+------------------------------------------------------------------+ bool upFrac(int cnt,const double &High[]) { //---- for(int i=1; i<=int(frNum); i++) { if(frType==TYPE1) { //---- se la condizione è rigorosa e le barre post o pre sono superiori al vicino - nessun frattale if(High[cnt+i]>=High[cnt+i-1] || High[cnt-i]>=High[cnt-i+1]) return(false); } else { //---- se la condizione non è rigorosa e le barre post o pre sono al di sopra del centro - nessun frattale if(High[cnt+i]>High[cnt] || High[cnt-i]>High[cnt]) return(false); } } //---- return(true); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Trovare il frattale inferiore| //+------------------------------------------------------------------+ bool dwFrac(int cnt,const double &Low[]) { //---- for(int i=1; i<=int(frNum); i++) { if(frType==TYPE1) { //---- se la condizione è rigorosa e le barre post o pre sono inferiori a quelle del vicino - nessun frattale if(Low[cnt+i]<=Low[cnt+i-1] || Low[cnt-i]<=Low[cnt-i+1]) return(false); } else { //---- se la condizione non è rigorosa e le barre post o pre sono al di sotto del centro - nessun frattale if(Low[cnt+i]<Low[cnt] || Low[cnt-i]<Low[cnt]) return(false); } } //---- return(true); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Funzione di deinizializzazione dell'indicatore personalizzata | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //---- Comment(""); for(int i=0; i<3; i++) { string name="IPGDR_Lv"+string(i); ObjectDelete(0,name); ObjectDelete(0,name+"Up"); ObjectDelete(0,name+"Dw"); ObjectDelete(0,name+"Tx"); } //---- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Funzione di iterazione dell'indicatore personalizzata | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, // quantità di storia in barre sul tick corrente const int prev_calculated,// quantità di storia in barre sul tick precedente const datetime &time[], const double &open[], const double& high[], // array di prezzi dei massimi per il calcolo dell'indicatore const double& low[], // array di prezzi dei minimi per il calcolo dell'indicatore const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { //---- controllare il numero di barre per verificarne la sufficienza ai fini del calcolo if(rates_total<int(sBars)) return(0); //---- indicizzazione degli elementi negli array, come nelle serie temporali ArraySetAsSeries(time,true); ArraySetAsSeries(close,true); ArraySetAsSeries(open,true); ArraySetAsSeries(high,true); ArraySetAsSeries(low,true); lastBars=rates_total; //---- ricerca i frattali, li inserisce nell'array, ma non più del numero consentito di frattali. int sh=0; ArrayInitialize(aData,0); double lastExt=0; int total=int(sBars-2*frNum); int start=int(frNum+1); for(int i=start; i<total; i++) { // se(frMode!=MODE_LOW && upFrac(i,high)) if(frMode!=FRACTAL_MODE::MODE_LOW && upFrac(i,high)) { //---- aggiungere i vertici [eccetto la modalità trogolo]. //---- saltare i vertici vicini duplicati in condizioni non rigide if(!(frType!=TYPE1 && lastExt>0 && lastExt==high[i])) { aData[sh][0]=high[i]; lastExt=high[i]; sh++; } } if(sh>=240) break; // se(frMode!=MODE_HIGH && dwFrac(i,low)) if(frMode!=FRACTAL_MODE::MODE_HIGH && dwFrac(i,low)) { //---- aggiungere depressioni [eccetto modalità vertex] //---- salta i duplicati dei trofei vicini in condizioni non rigide if(!frType!=TYPE1 && lastExt>0 && lastExt==low[i]) { aData[sh][0]=low[i]; lastExt=low[i]; sh++; } } if(sh>=240) break; } //---- determinare lo spread medio delle candele e la corrispondente tolleranza double dlt,sHL=0; for(int i=1; i<=int(sBars); i++) sHL+=(high[i]-low[i]); sHL/=sBars; dlt=sHL*dlt_; //---- definire le valutazioni per ogni livello for(int i=0; i<sh; i++) for(int j=i+1; j<sh; j++) if(aData[j][0]>aData[i][0]-dlt && aData[j][0]<aData[i][0]+dlt) { aData[i][1]+=1; aData[j][1]+=1; } //---- identificare i tre livelli più forti double cur[2],tmp[2]; aRes[0][0]=aData[0][0]; aRes[0][1]=aData[0][1]; for(int i=1; i<sh; i++) { cur[0]=aData[i][0]; cur[1]=aData[i][1]; if(cur[1]>aRes[0][1]) { //---- se la valutazione è maggiore del rango 1, il rango 1 diventa quello attuale tmp[0]=aRes[0][0]; tmp[1]=aRes[0][1]; aRes[0][0]=cur[0]; aRes[0][1]=cur[1]; cur[0]=tmp[0]; cur[1]=tmp[1]; } //---- se la valutazione è superiore al 2° posto e tuttavia non appartiene al 1° posto, sostituire il 2° posto if(cur[1]>aRes[1][1] && (cur[0]<aRes[0][0]-dlt || cur[0]>aRes[0][0]+dlt)) { tmp[0]=aRes[1][0]; tmp[1]=aRes[1][1]; aRes[1][0]=cur[0]; aRes[1][1]=cur[1]; cur[0]=tmp[0]; cur[1]=tmp[1]; } //---- se il rating è superiore al 3° posto e tuttavia non appartiene al 1° e al 2° posto, sostituire il 3° posto if(cur[1]>aRes[2][1] && (cur[0]<aRes[0][0]-dlt || cur[0]>aRes[0][0]+dlt) && (cur[0]<aRes[1][0]-dlt || cur[0]>aRes[1][0]+dlt)) { aRes[2][0]=cur[0]; aRes[2][1]=cur[1]; } } for(int i=0; i<3; i++) { double dwL=aRes[i][0]-dlt,upL=aRes[i][0]+dlt; string name="IPGDR_Lv"+string(i); SetChannel(0,name,0,time[24],upL,time[1],upL,time[24],dwL,BGColor[i],STYLE_SOLID,1,name); SetTline(0,name+"Up",0,time[24],upL,time[1],upL,TLColor[i],STYLE_SOLID,1,name+"Up"); SetTline(0,name+"Dw",0,time[24],dwL,time[1],dwL,TLColor[i],STYLE_SOLID,1,name+"Dw"); SetTextLabel(0,name+"Tx",0,time[32],upL+2*_Point,TLColor[i],STYLE_SOLID,1,DoubleToString(aRes[i][0],_Digits),"tahoma",14); } //---- commenti in uscita string rem1="",rem2=""; if(frType==TYPE2) rem1=rem1+"Classico"; else rem1=rem1+"Strettamente"; rem1=rem1+string(frNum*2+1)+"Frattali a barre".; // if(frMode==MODE_LOW) rem1=rem1+", troughs"; if(frMode==FRACTAL_MODE::MODE_LOW) rem1=rem1+", fondi".; //else if(frMode==MODE_HIGH) rem1=rem1+", vertex"; else if(frMode==FRACTAL_MODE::MODE_HIGH) rem1=rem1+", tomaie".; rem1=rem1+"Trovato".+string(sh)+" frattale(i) \n Livelli più forti "; StringConcatenate(rem2,aRes[0][0],"[",aRes[0][1],"], ", aRes[1][0],"[",aRes[1][1],"], ",aRes[2][0],"[",aRes[2][1], "], errore ±",NormalizeDouble(dlt/_Point,1)," paragrafo/i"); Comment(rem1+rem2); //---- ChartRedraw(0); //---- return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+
iGDR_Fractal_Levels:
L'indicatore iGDR_Fractal_Levels mostra i livelli dei frattali, ma non tutti, bensì solo i loro valori medi per un certo periodo di tempo.
Author: Nikolay Kositsin