Indicatori: iGDR_Fractal_Levels

Nuovo commento
 

iGDR_Fractal_Levels:

L'indicatore iGDR_Fractal_Levels mostra i livelli dei frattali, ma non tutti, bensì solo i loro valori medi per un certo periodo di tempo.

iGDR_Fractal_Levels

Author: Nikolay Kositsin

 
Perché c'è solo un limite di 200 bar?
 
Buon indicatore... Buon lavoro...
 
Automated-Trading:

iGDR_Fractal_Levels:

Autore: Nikolay Kositsin

L'indicatore non funziona
 
Purtroppo, sì. Non funziona. 4 errori di compilazione, per di più stupidi. Ma l'indicatore è interessante.
 

errore in fase di compilazione

come risolverlo

 
non può essere compilato a causa di errori
 
Benkele Goitsemodimo # non può compilare a causa di errori

Corretto.

 

//Indicatore interessante. Codice corretto

      //+------------------------------------------------------------------+
//|iGDR_Fractal_Levels.mq5 |
//| Copyright © 2008-2009, GreenDog, Russia |
//|krot@inbox.ru |
//+------------------------------------------------------------------+
//---- indicatore di paternità
#property copyright "Copyright © 2008-2009, GreenDog".
//---- link al sito web dell'autore
#property link      "krot@inbox.ru"
//---- numero di versione dell'indicatore
#property version   "1.00"
//---- disegnare l'indicatore nella finestra principale
#property indicator_chart_window 
#property indicator_buffers  1
#property indicator_plots    1
//+----------------------------------------------+
//|Dichiarazione di un'enumerazione |
//+----------------------------------------------+
enum FRACTAL_MODE
  {
   MODE_HIGH_LOW=0, // da extrema
   MODE_LOW,        // per vertice
   MODE_HIGH        // da trogoli
  };
//+----------------------------------------------+
//|Dichiarazione di un'enumerazione |
//+----------------------------------------------+
enum FRACTAL_TYPE
  {
   TYPE1=0, // rigoroso
   TYPE2    // non rigoroso
  };
//+----------------------------------------------+
//|| Parametri di ingresso dell'indicatore |
//+----------------------------------------------+
input uint frNum_=2;                      // Numero di barre del frattale, 2=frattale a 5 barre, 3=frattale a 7 barre, ecc.
input FRACTAL_TYPE frType= TYPE2;         // Tipo di definizione del frattale 0=strict, 1=non-strict
input FRACTAL_MODE frMode =MODE_HIGH_LOW; // Modalità 
input double dlt_=0.24;                   // Errore rispetto all'altezza media della barra
input uint sBars_=200;                    // Numero di barre (max. 200)
//----
input color  BG1_Color = PaleGreen;  // Colore di sfondo dei primi livelli
input color  TL1Color  = Green;      // Colore delle righe del primo livello
input color  BG2_Color = Yellow;     // Colore di sfondo dei secondi livelli
input color  TL2Color  = DarkOrange; // Colore delle linee dei secondi livelli
input color  BG3_Color = Pink;       // Colore di sfondo dei terzi livelli
input color  TL3Color  = Red;        // Colore delle linee del terzo livello
//+----------------------------------------------+
uint lastBars=0;
uint frNum,sBars;
datetime lastTime=0;
color BGColor[3],TLColor[3];
double aData[240][2],aRes[3][2];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di inizializzazione dell'indicatore personalizzata |
//+------------------------------------------------------------------+ 
void OnInit()
  {
//---- inizializzazione delle costanti
   frNum=frNum_;
   if(frNum_<2) frNum=2;
   sBars=sBars_;
   if(sBars_>200) sBars=200;
   if(sBars_<10) sBars=10;
   BGColor[0]=BG1_Color;
   BGColor[1]=BG2_Color;
   BGColor[2]=BG3_Color;
   TLColor[0]=TL1Color;
   TLColor[1]=TL2Color;
   TLColor[2]=TL3Color;
//----
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Creazione di un'etichetta di testo|
//+------------------------------------------------------------------+
void CreateTextLabel(long     chart_id,   // identificatore del grafico
                     string   name,       // nome dell'oggetto
                     int      nwin,       // indice della finestra
                     datetime time1,      // tempo di 1 livello di prezzo
                     double   price1,     // 1 livello di prezzo
                     color    Color,      // colore della linea
                     string   text,       // testo
                     string   font,       // font 
                     int      fontsize)   // dimensione del carattere
  {
//----
   ObjectCreate(chart_id,name,OBJ_TEXT,nwin,time1,price1);
   ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_COLOR,Color);
   ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_BACK,true);
   ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_SELECTED,true);
   ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_SELECTABLE,true);
   ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_ZORDER,true);
   ObjectSetString(chart_id,name,OBJPROP_FONT,font);
   ObjectSetString(chart_id,name,OBJPROP_TEXT,text);
   ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_FONTSIZE,fontsize);
//----
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//||Ripristino dell'etichetta di testo|
//+------------------------------------------------------------------+
void SetTextLabel(long     chart_id,    // identificatore del grafico
                  string   name,        // nome dell'oggetto
                  int      nwin,        // indice della finestra
                  datetime time1,       // tempo di 1 livello di prezzo
                  double   price1,      // 1 livello di prezzo
                  color    Color,       // colore della linea
                  int      style,       // stile di linea
                  int      width,       // spessore della linea
                  string   text,        // testo
                  string   font,        // font
                  int      fontsize)    // dimensione del carattere
  {
//----
   if(ObjectFind(chart_id,name)==-1)
     {
      CreateTextLabel(chart_id,name,nwin,time1,price1,Color,text,font,fontsize);
     }
   else
     {
      ObjectSetString(chart_id,name,OBJPROP_TEXT,text);
      ObjectMove(chart_id,name,0,time1,price1);
      ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_COLOR,Color);
     }
//----
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Creare un canale|
//+------------------------------------------------------------------+
void CreateChannel(long     chart_id,      // identificatore del grafico
                   string   name,          // nome dell'oggetto
                   int      nwin,          // indice della finestra
                   datetime time1,         // tempo di 1 livello di prezzo
                   double   price1,        // 1 livello di prezzo
                   datetime time2,         // momento del livello di prezzo 2
                   double   price2,        // 2 livello dei prezzi
                   datetime time3,         // momento del livello di prezzo 3
                   double   price3,        // 3 livello dei prezzi
                   color    Color,         // colore della linea
                   int      style,         // stile di linea
                   int      width,         // spessore della linea
                   string   text)          // testo
  {
//----
   ObjectCreate(chart_id,name,OBJ_CHANNEL,nwin,time1,price1,time2,price2);
   ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_COLOR,Color);
   ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_STYLE,style);
   ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_WIDTH,width);
   ObjectSetString(chart_id,name,OBJPROP_TEXT,text);
   ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_FILL,true);
   ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_BACK,true);
   ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,true);
   ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_RAY,true);
   ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_SELECTED,true);
   ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_SELECTABLE,true);
   ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_ZORDER,true);
//----
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|Reinstallazione del canale|
//+------------------------------------------------------------------+
void SetChannel(long     chart_id,    // identificatore del grafico
                string   name,        // nome dell'oggetto
                int      nwin,        // indice della finestra
                datetime time1,       // tempo di 1 livello di prezzo
                double   price1,      // 1 livello di prezzo
                datetime time2,       // momento del livello di prezzo 2
                double   price2,      // 2 livello dei prezzi
                datetime time3,       // momento del livello di prezzo 3
                double   price3,      // 3 livello dei prezzi
                color    Color,       // colore della linea
                int      style,       // stile di linea
                int      width,       // spessore della linea
                string   text)        // testo
  {
//----
   if(ObjectFind(chart_id,name)==-1)
     {
      CreateChannel(chart_id,name,nwin,time1,price1,time2,price2,time3,price3,Color,style,width,text);
     }
   else
     {
      ObjectSetString(chart_id,name,OBJPROP_TEXT,text);
      ObjectMove(chart_id,name,0,time1,price1);
      ObjectMove(chart_id,name,1,time2,price2);
      ObjectMove(chart_id,name,2,time3,price3);
      ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_COLOR,Color);
     }
//----
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Creazione di una linea di tendenza|
//+------------------------------------------------------------------+
void CreateTline(long     chart_id,    // identificatore del grafico
                 string   name,        // nome dell'oggetto
                 int      nwin,        // indice della finestra
                 datetime time1,       // tempo di 1 livello di prezzo
                 double   price1,      // 1 livello di prezzo
                 datetime time2,       // momento del livello di prezzo 2
                 double   price2,      // 2 livello dei prezzi
                 color    Color,       // colore della linea
                 int      style,       // stile di linea
                 int      width,       // spessore della linea
                 string   text)        // testo
  {
//----
   ObjectCreate(chart_id,name,OBJ_TREND,nwin,time1,price1,time2,price2);
   ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_COLOR,Color);
   ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_STYLE,style);
   ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_WIDTH,width);
   ObjectSetString(chart_id,name,OBJPROP_TEXT,text);
   ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_BACK,false);
   ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,true);
   ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_RAY,true);
   ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_SELECTED,true);
   ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_SELECTABLE,true);
   ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_ZORDER,true);
//----
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//||Ripristino della linea di tendenza|
//+------------------------------------------------------------------+
void SetTline(long     chart_id,    // identificatore del grafico
              string   name,        // nome dell'oggetto
              int      nwin,        // indice della finestra
              datetime time1,       // tempo di 1 livello di prezzo
              double   price1,      // 1 livello di prezzo
              datetime time2,       // momento del livello di prezzo 2
              double   price2,      // 2 livello dei prezzi
              color    Color,       // colore della linea
              int      style,       // stile di linea
              int      width,       // spessore della linea
              string   text)        // testo
  {
//----
   if(ObjectFind(chart_id,name)==-1)
     {
      CreateTline(chart_id,name,nwin,time1,price1,time2,price2,Color,style,width,text);
     }
   else
     {
      ObjectSetString(chart_id,name,OBJPROP_TEXT,text);
      ObjectMove(chart_id,name,0,time1,price1);
      ObjectMove(chart_id,name,1,time2,price2);
      ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_COLOR,Color);
     }
//----
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Trovare il frattale superiore|
//+------------------------------------------------------------------+ 
bool upFrac(int cnt,const double &High[])
  {
//----
   for(int i=1; i<=int(frNum); i++)
     {
      if(frType==TYPE1)
        {
        //---- se la condizione è rigorosa e le barre post o pre sono superiori al vicino - nessun frattale
         if(High[cnt+i]>=High[cnt+i-1] || High[cnt-i]>=High[cnt-i+1]) return(false);
        }
      else
        { 
        //---- se la condizione non è rigorosa e le barre post o pre sono al di sopra del centro - nessun frattale
         if(High[cnt+i]>High[cnt] || High[cnt-i]>High[cnt]) return(false);
        }
     }
//----
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Trovare il frattale inferiore|
//+------------------------------------------------------------------+ 
bool dwFrac(int cnt,const double &Low[])
  {
//----
   for(int i=1; i<=int(frNum); i++)
     {
      if(frType==TYPE1)
        { 
         //---- se la condizione è rigorosa e le barre post o pre sono inferiori a quelle del vicino - nessun frattale
         if(Low[cnt+i]<=Low[cnt+i-1] || Low[cnt-i]<=Low[cnt-i+1]) return(false);
        }
      else
        { 
         //---- se la condizione non è rigorosa e le barre post o pre sono al di sotto del centro - nessun frattale
         if(Low[cnt+i]<Low[cnt] || Low[cnt-i]<Low[cnt]) return(false);
        }
     }
//----
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di deinizializzazione dell'indicatore personalizzata |
//+------------------------------------------------------------------+ 
void OnDeinit(const int reason)
  {
//----
   Comment("");
   for(int i=0; i<3; i++)
     {
      string name="IPGDR_Lv"+string(i);
      ObjectDelete(0,name);
      ObjectDelete(0,name+"Up");
      ObjectDelete(0,name+"Dw");
      ObjectDelete(0,name+"Tx");
     }
//----
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di iterazione dell'indicatore personalizzata |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,    // quantità di storia in barre sul tick corrente
                const int prev_calculated,// quantità di storia in barre sul tick precedente
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double& high[],     // array di prezzi dei massimi per il calcolo dell'indicatore
                const double& low[],      // array di prezzi dei minimi per il calcolo dell'indicatore
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---- controllare il numero di barre per verificarne la sufficienza ai fini del calcolo
   if(rates_total<int(sBars)) return(0);

//---- indicizzazione degli elementi negli array, come nelle serie temporali 
   ArraySetAsSeries(time,true);
   ArraySetAsSeries(close,true);
   ArraySetAsSeries(open,true);
   ArraySetAsSeries(high,true);
   ArraySetAsSeries(low,true);

   lastBars=rates_total;

//---- ricerca i frattali, li inserisce nell'array, ma non più del numero consentito di frattali.
   int sh=0;
   ArrayInitialize(aData,0);
   double lastExt=0;
   int total=int(sBars-2*frNum);
   int start=int(frNum+1);

   for(int i=start; i<total; i++)
     {
    // se(frMode!=MODE_LOW && upFrac(i,high))
    if(frMode!=FRACTAL_MODE::MODE_LOW && upFrac(i,high))
        { 
         //---- aggiungere i vertici [eccetto la modalità trogolo].
         //---- saltare i vertici vicini duplicati in condizioni non rigide
         if(!(frType!=TYPE1 && lastExt>0 && lastExt==high[i]))
           {
            aData[sh][0]=high[i];
            lastExt=high[i];
            sh++;
           }
        }

      if(sh>=240) break;

     // se(frMode!=MODE_HIGH && dwFrac(i,low))
     if(frMode!=FRACTAL_MODE::MODE_HIGH && dwFrac(i,low))
        { 
         //---- aggiungere depressioni [eccetto modalità vertex]
         //---- salta i duplicati dei trofei vicini in condizioni non rigide
         if(!frType!=TYPE1 && lastExt>0 && lastExt==low[i])
           {
            aData[sh][0]=low[i];
            lastExt=low[i];
            sh++;
           }
        }
      if(sh>=240) break;
     }

//---- determinare lo spread medio delle candele e la corrispondente tolleranza
   double dlt,sHL=0;
   for(int i=1; i<=int(sBars); i++) sHL+=(high[i]-low[i]);
   sHL/=sBars;
   dlt=sHL*dlt_;

//---- definire le valutazioni per ogni livello
   for(int i=0; i<sh; i++)
      for(int j=i+1; j<sh; j++)
         if(aData[j][0]>aData[i][0]-dlt && aData[j][0]<aData[i][0]+dlt)
           {
            aData[i][1]+=1;
            aData[j][1]+=1;
           }

//---- identificare i tre livelli più forti
   double cur[2],tmp[2];
   aRes[0][0]=aData[0][0];
   aRes[0][1]=aData[0][1];

   for(int i=1; i<sh; i++)
     {
      cur[0]=aData[i][0];
      cur[1]=aData[i][1];

      if(cur[1]>aRes[0][1])
        { 
         //---- se la valutazione è maggiore del rango 1, il rango 1 diventa quello attuale
         tmp[0]=aRes[0][0];
         tmp[1]=aRes[0][1];
         aRes[0][0]=cur[0];
         aRes[0][1]=cur[1];
         cur[0]=tmp[0];
         cur[1]=tmp[1];
        }

      //---- se la valutazione è superiore al 2° posto e tuttavia non appartiene al 1° posto, sostituire il 2° posto
      if(cur[1]>aRes[1][1] && (cur[0]<aRes[0][0]-dlt || cur[0]>aRes[0][0]+dlt))
        {
         tmp[0]=aRes[1][0]; tmp[1]=aRes[1][1]; aRes[1][0]=cur[0]; aRes[1][1]=cur[1]; cur[0]=tmp[0]; cur[1]=tmp[1];
        }
      //---- se il rating è superiore al 3° posto e tuttavia non appartiene al 1° e al 2° posto, sostituire il 3° posto
      if(cur[1]>aRes[2][1] && (cur[0]<aRes[0][0]-dlt || cur[0]>aRes[0][0]+dlt) && (cur[0]<aRes[1][0]-dlt || cur[0]>aRes[1][0]+dlt))
        {
         aRes[2][0]=cur[0];
         aRes[2][1]=cur[1];
        }
     }

   for(int i=0; i<3; i++)
     {
      double dwL=aRes[i][0]-dlt,upL=aRes[i][0]+dlt;
      string name="IPGDR_Lv"+string(i);

      SetChannel(0,name,0,time[24],upL,time[1],upL,time[24],dwL,BGColor[i],STYLE_SOLID,1,name);
      SetTline(0,name+"Up",0,time[24],upL,time[1],upL,TLColor[i],STYLE_SOLID,1,name+"Up");
      SetTline(0,name+"Dw",0,time[24],dwL,time[1],dwL,TLColor[i],STYLE_SOLID,1,name+"Dw");
      SetTextLabel(0,name+"Tx",0,time[32],upL+2*_Point,TLColor[i],STYLE_SOLID,1,DoubleToString(aRes[i][0],_Digits),"tahoma",14);
     }

//---- commenti in uscita
   string rem1="",rem2="";
   if(frType==TYPE2) rem1=rem1+"Classico";
   else rem1=rem1+"Strettamente";

   rem1=rem1+string(frNum*2+1)+"Frattali a barre".;
  // if(frMode==MODE_LOW) rem1=rem1+", troughs";
 if(frMode==FRACTAL_MODE::MODE_LOW) rem1=rem1+", fondi".;
   //else if(frMode==MODE_HIGH) rem1=rem1+", vertex";
else if(frMode==FRACTAL_MODE::MODE_HIGH) rem1=rem1+", tomaie".;
   rem1=rem1+"Trovato".+string(sh)+" frattale(i) \n Livelli più forti ";

   StringConcatenate(rem2,aRes[0][0],"[",aRes[0][1],"], ",
                     aRes[1][0],"[",aRes[1][1],"], ",aRes[2][0],"[",aRes[2][1],
                     "], errore ±",NormalizeDouble(dlt/_Point,1)," paragrafo/i");
   Comment(rem1+rem2);

//----
   ChartRedraw(0);
//---- 
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
Nuovo commento