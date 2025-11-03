Indicatori: Segnale trasversale HL per WPR

L'indicatore HLCrossSig for WPR è considerato un indicatore di tendenza, in quanto è progettato per "catturare" le tendenze, ma allo stesso tempo è un indicatore piuttosto complesso e massimamente informativo, che permette di escludere la componente psicologica ed emotiva dal commercio di un trader.

Author: Nikolay Kositsin

 

Ciao amico mio, Nikoly Kositin.

Ho letto questo codice e
ho alcune domande.

1. Perché hai usato un valore di (Spread*2) per calcolare la variabile BuyStop, ma hai usato un valore di (Spread*3) per calcolare il SellStop?

Dovremmo utilizzare (Spread*2) per il SellStop ?

Ho la stessa domanda per il BuyTake e il SellTake.

2. Perché avete usato un valore di (Spread) per calcolare il SellInput, ma non avete usato questo importo per calcolare il BuyInput?

