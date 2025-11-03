Indicatori: Segnale trasversale HL per WPR
Ciao amico mio, Nikoly Kositin.
Ho letto questo codice e
ho alcune domande.
1. Perché hai usato un valore di (Spread*2) per calcolare la variabile BuyStop, ma hai usato un valore di (Spread*3) per calcolare il SellStop?
Dovremmo utilizzare (Spread*2) per il SellStop ?
Ho la stessa domanda per il BuyTake e il SellTake.
//--------
2. Perché avete usato un valore di (Spread) per calcolare il SellInput, ma non avete usato questo importo per calcolare il BuyInput?
//---
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Segnale trasversale HL per WPR:
L'indicatore HLCrossSig for WPR è considerato un indicatore di tendenza, in quanto è progettato per "catturare" le tendenze, ma allo stesso tempo è un indicatore piuttosto complesso e massimamente informativo, che permette di escludere la componente psicologica ed emotiva dal commercio di un trader.
Author: Nikolay Kositsin