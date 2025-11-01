Librerie: Parser XML

Parser XML:

Libreria per il parsing di documenti XML. Implementazione in MQL5 senza utilizzare librerie di terze parti.

Author: yu-sha

 

Caro ys-sha,

Grazie per il tuo lavoro!

Ho scaricato la libreria, ma quando provo a compilarla ottengo due errori:

  1. '=' - impossibile convertire da puntatore const a puntatore non const XmlElement.mqh 171 11
  2. 'GetXml' - chiamaun metodo non const per un oggetto costante XmlDocument.mqh 285 28

Potete aiutarmi?

Grazie in anticipo

Con i miei riguardi

Gianfrancio

 
gianfrancio:

Corretto. Scaricare la versione aggiornata.
 

Ciao ys-sha,

Quando compilo uno script con la tua libreria inclusa, ottengo il seguente errore:

'aParent' - impossibile convertire da puntatore const a puntatore non const XmlElement.mqh 95 14

Apprezzo il tuo lavoro.

Izechias

 
Izechias:

Ciao Izechias,

questo ragazzo ha già fatto questa correzione:

https://www.mql5.com/it/articles/2540?utm_campaign=MetaEditor+5&utm_medium=speciale&utm_source=mt5editor+articolo

Divertitevi.

Caro ys-sha,

Grazie per il tuo lavoro!

per coloro che ricevono l'errore "cannot convert from const pointer to nonconst pointer"
allegato c'è la mia correzione, e ho anche aggiunto le caratteristiche CDATA che mi servivano

saluti

File:
xmlelement.mqh  20 kb
xmldocument.mqh  13 kb
 
xml_test.mq5 non viene compilato senza errori. Si verifica un errore alla riga 95 di XnlElement.mqh. 95: SetParent(aParent); Errore: 'aParent' - impossibile convertire da puntatore const a puntatore non const XmlElement.mqh 95 14 Come risolvere? Come mai il codice non viene compilato o eseguito?
