Librerie: Parser XML
Caro ys-sha,
Grazie per il tuo lavoro!
Ho scaricato la libreria, ma quando provo a compilarla ottengo due errori:
- '=' - impossibile convertire da puntatore const a puntatore non const XmlElement.mqh 171 11
- 'GetXml' - chiamaun metodo non const per un oggetto costante XmlDocument.mqh 285 28
Potete aiutarmi?
Grazie in anticipo
Con i miei riguardi
Gianfrancio
Ciao ys-sha,
Quando compilo uno script con la tua libreria inclusa, ottengo il seguente errore:
'aParent' - impossibile convertire da puntatore const a puntatore non const XmlElement.mqh 95 14
Apprezzo il tuo lavoro.
Izechias
Ciao Izechias,
questo ragazzo ha già fatto questa correzione:
https://www.mql5.com/it/articles/2540?utm_campaign=MetaEditor+5&utm_medium=speciale&utm_source=mt5editor+articolo
Divertitevi.
- 2016.07.22
- Vasiliy Sokolov
- www.mql5.com
Caro ys-sha,
Grazie per il tuo lavoro!
per coloro che ricevono l'errore "cannot convert from const pointer to nonconst pointer"
allegato c'è la mia correzione, e ho anche aggiunto le caratteristiche CDATA che mi servivano
saluti
Parser XML:
Libreria per il parsing di documenti XML. Implementazione in MQL5 senza utilizzare librerie di terze parti.
Author: yu-sha