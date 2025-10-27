Indicatori: Interruzione_Lag_ATR
Dal grafico è evidente che l'indicatore mostra la dimensione del corpo della candela della barra precedente, non di quella attuale.
Dal testo deduco che ciò è stato fatto intenzionalmente:
133 ExtSubCOBuffer[i]=MathAbs(Close[i-1]-Open[i-1]); // ABS(OPEN-CLOSE)
ma perché?
Indicatori: ATR_MA_Oscillatore
newdigital, 2013.10.23 18:52Un modo semplice e avanzato per impostare gli stop
Punti di vista:
- Gli stop sono una necessità perché nessuna strategia di trading vince il 100% delle volte.
- I trader possono utilizzare l'ATR per calcolare le distanze degli stop in base alla recente attività dei prezzi
- L'azione dei prezzi può essere utilizzata per impostare gli stop in contesti di mercato in trend o di oscillazione.
Ma nel campo del trading, la gestione del rischio non è solo una preferenza, è una necessità.
Il motivo è semplice: Perché non si può prevedere il futuro. Ciò significa che, per quanto ci si sforzi o per quanto si diventi grandi trader, non si potrà mai evitare di perdere del tutto. E come naturale estensione di questo fatto, dato che perderete in alcune operazioni, avere una gestione del rischio approssimativa significa che una o due perdite possono cancellare i guadagni di molti piccoli vincitori.
So che può sembrare troppo semplicistico, ma questo è esattamente l'errore numero uno dei trader Forex: spesso vincono più spesso di quanto perdono, ma quando sbagliano perdono così tanto da cancellare tutti i guadagni dei loro vincitori e non solo.
Le perdite medie (in rosso) superano di gran lunga le vittorie medie (in blu):
Il primo passo per evitare l'errore numero uno dei trader Forex è impostare uno stop. Questo vi permette di limitare il rischio di un'operazione, in modo che, se non va nella vostra direzione, possiate arginare l'emorragia prima che diventi troppo insopportabile.
Di seguito analizzeremo due metodi popolari, ma diversi, per impostare gli stop. Un metodo facile, spesso utilizzato dai trader professionisti per semplicità, e un altro metodo più avanzato che può essere più adatto a certi stili di trading.
Il metodo facile
Innanzitutto, il fatto che questo sia un metodo più semplice per impostare uno stop non lo rende meno valido. Questo metodo è classificato come "il metodo facile" semplicemente perché la maggior parte dei trader lo può utilizzare immediatamente con un minimo di istruzioni.
L'Average True Range è uno degli indicatori preferiti da molti trader professionisti e uno dei suoi punti di forza è la semplicità del suo design. Mentre molti indicatori indossano più cappelli e cercano di fare diverse cose contemporaneamente, l'ATR è solo una misura dei movimenti di prezzo in un periodo di tempo specifico.
Se questi movimenti aumentano di valore, l'ATR sale. Se i movimenti diminuiscono, l'ATR scende (vedi sotto).
L'ATR misura la volatilità e consente ai trader di impostare gli stop in base al comportamento effettivo del mercato:
Ci sono alcune sfumature dell'ATR che i trader devono conoscere prima di applicarlo. Le trattiamo in modo approfondito nell'articolo Gestire il rischio con l'ATR. La prima è il formato con cui l'indicatore visualizza i valori. Sebbene abbia l'aspetto di un oscillatore come l'RSI e si muova in modo simile a un indicatore come l'ADX, il vero valore dell'ATR sta nel suo valore. Misurerà l'"Average True Range" degli ultimi x periodi, dove x è l'input scelto. L'input predefinito e più comune per ATR è 14 periodi. Il valore di ATR viene letto nel formato di prezzo della coppia di valute analizzata. Quindi, ad esempio, se viene visualizzato un valore di .00760 su EURUSD, ciò significa 76 pip (il quarto posto a destra del decimale è un singolo pip nella quotazione).
L'ATR visualizza i valori nel formato del prezzo della coppia di valute:
Esiste un'opzione un po' più semplice, che può essere estremamente utile per i trader che utilizzano tecniche a breve termine. Per il desktop di Trading Station è disponibile un indicatore personalizzato che calcola automaticamente e visualizza l'ATR sul grafico in un formato di facile lettura. È completamente gratuito e può essere scaricato dall'App Store di FXCM a questo link. Come si può vedere qui sotto, non solo visualizza l'ATR, ma arrotonda anche il pip frazionario '.6' come appropriato.
L'indicatore 'ATR_Pips' visualizza l'Average True Range in un formato di facile lettura:
Il modo avanzato
L'azione dei prezzi può avere un enorme impatto sulla performance di un trader. L'inclusione dell'azione dei prezzi in un approccio avviene spesso indipendentemente dal trader o dal tipo di trading effettuato. L'azione dei prezzi può aiutare i trader a leggere le tendenze, a trovare supporti e resistenze e, cosa forse più importante, a gestire i rischi.
Perché, dopotutto, se i prezzi hanno una tendenza al rialzo e vediamo continui rialzi e ribassi, non sarebbe ragionevole considerare di chiudere l'operazione se la tendenza si inverte?
Ricordate, questo è l'errore numero uno dei trader ed è il motivo per cui gli stop sono così importanti. Se il trend si inverte, il miglior consiglio per il trader è spesso quello di chiudere l'operazione e cercare un terreno più verde altrove... perché se l'inversione continua a sfavore del trader, una perdita può spazzare via molti guadagni.
Se i trader stanno negoziando un trend, possono guardare al precedente swing opposto per posizionare lo stop. Quindi, se si sta negoziando un trend rialzista, dovremmo essere in grado di vedere massimi e minimi più alti. Se stiamo acquistando per partecipare al trend rialzista, possiamo cercare di posizionare il nostro stop al di sotto del precedente swing-low (vedi figura).
Durante un trend rialzista, gli stop possono essere posizionati al di sotto del precedente swing-low:
D'altro canto, se stiamo vendendo in un down-trend, vorremmo posizionare il nostro stop al di sopra del precedente swing-high.
Durante il down-trend, gli stop possono essere posizionati al di sopra del precedente swing-high.
In Come analizzare e negoziare i range con l'azione dei prezzi, esaminiamo il posizionamento degli stop nei mercati
range-bound. Se viene negoziato un range, è necessario identificare il "picco massimo" e il "picco minimo" (vedi sotto).
I trader possono cercare di posizionare il loro stop appena fuori dal picco del lato opposto della loro posizione. Quindi, in caso di acquisto, i trader dovrebbero posizionare il loro stop appena sotto il picco minimo e, in caso di vendita, appena sopra il picco massimo. In questo modo, se il range si trasforma in un breakout contro il trader, l'emorragia può essere fermata prima che un perdente cancelli i guadagni di molti vincitori.
Se desiderate diventare migliori trader di Price Action, abbiamo raccolto le basi in un curriculum di Brainshark. Il link qui sotto vi porterà direttamente alla lezione e, dopo aver inserito alcune informazioni nel libro degli ospiti, la sessione avrà inizio.
Interruzione_Lag_ATR:
Un indicatore che mostra il breakout della volatilità sotto forma di istogramma e fornisce segnali per aprire/chiudere/reversare una posizione o aumentarne il volume.
Author: Anatoli Kazharski