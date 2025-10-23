Indicatori: Espansione stocastica
Ciao Nikolay,
Grazie per aver condiviso l'indicatore.
Ho riscontrato alcuni errori durante la compilazione del codice, mi chiedevo se avessi qualche idea.
File:
uaw3_20211003212145.jpg 149 kb
Espansione stocastica:
Il buon vecchio oscillatore stocastico. La differenza rispetto al solito è che mostra più chiaramente le zone di ipercomprato e ipervenduto.
Author: Nikolay Kositsin