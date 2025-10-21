Indicatori: NonLagDot
Mi è piaciuto molto questo indicatore
Ciao,
L'indicatore sembra ottimo!
Tuttavia, non si aggiorna automaticamente sul grafico.
Devo aprire l'indicatore in MetaEditor e ricompilare ogni barra.
Grazie,
NonLagDot:
Il Nonlagdot è un indicatore della domanda e dell'offerta che calcola una possibile tendenza in base al dominio delle forze di mercato.
Author: Nikolay Kositsin