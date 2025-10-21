Indicatori: NonLagDot

Nuovo commento
 

NonLagDot:

Il Nonlagdot è un indicatore della domanda e dell'offerta che calcola una possibile tendenza in base al dominio delle forze di mercato.

NonLagDot

Author: Nikolay Kositsin

 

Mi è piaciuto molto questo indicatore

 

Ciao,

L'indicatore sembra ottimo!

Tuttavia, non si aggiorna automaticamente sul grafico.

Devo aprire l'indicatore in MetaEditor e ricompilare ogni barra.


Grazie,

Nuovo commento