Indicatori: Segnale BykovTrend_HTF
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Segnale BykovTrend_HTF:
L'indicatore BykovTrend_HTF_Signal visualizza la direzione del trend o un segnale per un affare dall'indicatore BykovTrend sotto forma di un oggetto grafico con un'indicazione colorata del trend o della direzione di un affare e fornisce avvisi o segnali sonori.
Author: Nikolay Kositsin