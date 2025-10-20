Indicatori: Segnale BykovTrend_HTF

Segnale BykovTrend_HTF:

L'indicatore BykovTrend_HTF_Signal visualizza la direzione del trend o un segnale per un affare dall'indicatore BykovTrend sotto forma di un oggetto grafico con un'indicazione colorata del trend o della direzione di un affare e fornisce avvisi o segnali sonori.

Segnale BykovTrend_HTF

Author: Nikolay Kositsin

 
Ciao Nikolai, una domanda su che cosa significa il parametro SSP, grazie in anticipo
